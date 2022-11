‘Stonehenge was een lagere school waar ze elke dag een kindje opaten’

Wat was de betekenis van Stonehenge, u weet wel, dat neolithische monument in Engeland? Volgens sommigen was het een plek waar hele volksstammen tijdens een verlengd weekend heen trokken om eens wat fraaie stenen te zien, die kunstig op elkaar waren gestapeld. Dat klinkt plausibel, stenen waren belangrijk in het stenen tijdperk. Anderen opperen dat onze voorouders daar af en toe een polonaise kwamen doen om de zon wat aan te moedigen, er zijn zelfs wetenschappers die menen dat die stenen domweg zo op elkaar zijn gevallen. Zou ook kunnen.

Maar! Je hebt ook geschiedkundigen die het werkelijk niks kan schelen.

HUMO Waarom interesseert de betekenis van Stonehenge u niet?

FELIX DUYTZACK (Stonehenge-ongeïnteresseerde) «Stonehenge kan van alles geweest zijn: een neolithisch kinderdagverblijf, een park-and-ride, een verdeelcentrum van vuurstenen of een varkenskwekerij. We zullen het nooit weten.»

HUMO Veel historici menen dat het een cultusplek was.

DUYTZACK «Ja, dat klinkt altijd goed. Over tienduizend jaar zal dat soort wetenschappers ook roepen dat het Atomium een monument voor de voetbalgoden was: ‘Kijk eens naar die vorm! En dan dat voetbalstadion op wandelafstand!’ Misschien klopt die theorie ook wel.»

HUMO Het Atomium is toch gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1958?

DUYTZACK «Dat was zogezegd de aanleiding, ja. Maar in het katholieke België van de jaren 50 kon je moeilijk hardop zeggen dat je geloofde in het bestaan van voetbalgoden. En al helemaal niet dat je die vereerde. Er zat een slimme tactiek achter. Je moest die verboden goden níét gaan eren achter een struik ergens op de heide, want dat viel op. Nee, je moest dat doen op een plek waar iedereen het kon zien, zonder te begrijpen wat er echt gebeurde.»

HUMO Waren er in die tijd mensen die geloofden in de voetbalgoden?

DUYTZACK «Heel wat, anders hadden ze niet zoveel geld in het Atomium kunnen steken.»

HUMO Wat geloofden die mensen precies?

DUYTZACK «Deze religie is ontstaan in volkscafés en voetbalkantines, het was dus vast een eerder primitieve godsdienst waarin de heilige roes centraal stond. Uit het gebrul dat af en toe opsteeg rond voetbalvelden kunnen we opmaken dat er goden waren met de namen ‘Awoe’, ‘Boe’ en ‘Brilleke’, maar dat is een hypothese die nog verder moet worden onderzocht.»

HUMO Waren er religieuze plichten voor de gelovigen?

DUYTZACK «Er waren strenge voedselvoorschriften rond het speelveld: pils en hotdogs. Als die werden gezegend, dan zal dat heimelijk zijn gebeurd, want het was een clandestiene godsdienst.»

HUMO Uw theorie bevat nogal veel veronderstellingen.

DUYTZACK «Ja, en dat is haar sterkte. De laatste jaren heb je van die boeken over Napoleon of de Bourgondiërs, met lezingen en al erbij, en hoewel dat allemaal opgewarmde kost is van de middelbare school verkoopt dat ongelooflijk goed. Maar over die voetbalgoden heeft niemand al een deftige uitleg gekregen. Het boek dat ik daarover ga schrijven wordt razend interessant, het wordt een joekel van een bestseller, want iedereen weet wat voetbal is én wat goden zijn. Ik heb uitgerekend dat het mij een dikke miljoen euro zal opleveren, en met de vertalingen komt daar nog een veelvoud bij.»

HUMO Wat is het veelvoud van een dik miljoen euro?

DUYTZACK «Een moddervet miljoen euro of zo? Dat kan me eigenlijk niet schelen, als het maar veel is. Met een deel van de opbrengst zal ik die voetbalgoden in een officieel erkende kerk onderbrengen, dat is meteen een handig vehikel om de royalty’s onbelast door te sluizen. Nu nog maar hopen dat ik genoeg inspiratie krijg voor mijn boek, en daarvoor bid ik elke dag tot Awoe, Boe en Brilleke.

»Maar nog even over Stonehenge: ik denk dat dat een lagere school was. Waar ze elke dag één van de kindjes aan de anderen voerden, zodat die geen lunchpakketje hoefden mee te brengen. Daar moet ik misschien ook eens een boek over schrijven, dat heeft dan meteen een link met de actualiteit, jaja! Dat zal ook behoorlijk scoren. Met twee bestsellers in de top tien van de non-fictie, stel je voor! Bingo!»

