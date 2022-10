Team achter Instagramvideo van Sihame reageert: ‘Ik schreef eerder al voor Ketnetreeksen, dus ik heb ervaring met fantaseren’

Afgelopen vrijdag deelde Sihame El Kaouakibi een video op Instagram waarin ze de speech voorleest die ze ook in parlement bracht. De minimaliserende toon viel op, maar ook de professionele productiewaarde ging vaak over de tongen. Zat Eric Goens hierachter, als onderdeel van de documentaire die hij over El Kaouakibi draait? Heeft het onafhankelijke parlementslid in haar afwezigheid een cursus regie gevolgd? ‘De ideale wereld’ onthult het verhaal achter de video in een making-of met de scenarist en regisseur.