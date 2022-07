De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandagavond laat de eerste kleurenfoto onthuld die gemaakt is met de James Webb-ruimtetelescoop. Het is de ‘diepste’ opname van het heelal ooit: ‘We bieden de mensheid een nieuwe blik op de kosmos.’

Nu de ruimte steeds toegankelijker wordt, en ruimtereizen binnen het bereik van elke lottowinnaar liggen, zal het niet lang meer duren voor ouders hun kinderen waarschuwen: ‘Beleefd zijn tegen de boordcommandant, knopjes en schakelaars met rust laten en stuur een sms’je als je buiten de dampkring bent. En blijf uit de buurt van zwarte gaten!’

Zwarte gaten zijn de nachtmerrie van elke ruimteouder. Als je er te dicht bij komt, word je uitgerokken tot een lengte van duizenden kilometers, en als je erin zit, is er geen weg terug. Plezant is anders, zeggen ze dan in de wereldstad waar de fraaie burcht van DPG Media is opgetrokken. Astronaut John Kiekenbooms heeft het aan den lijve ondervonden.

HUMO U bent in een zwart gat terechtgekomen en u hebt het overleefd. Gaat dat niet in tegen alle wetten van de astrofysica?

JOHN KIEKENBOOMS «Als je een wet onmogelijk kunt overtreden, is hij zinloos.»

HUMO Kunt u daar een voorbeeld van geven?

KIEKENBOOMS «Een verbod op het opbergen van zeeschepen in Tupperwaredozen is daar een uitstekende illustratie van.»

HUMO Hoe bent u bij dat zwarte gat geraakt?

KIEKENBOOMS «Met mijn mobilhome. Ik had die natuurlijk een beetje aangepast, en een aanhangwagen volgepropt met krachtig Chinees vuurwerk. Ik heb me gelanceerd in de Vlaamse Ardennen, op een steile weg. Vuurwerk in de fik, flink gas geven en vier minuten later kon ik de aanhangwagen loskoppelen, honderd kilometer boven de aarde. Toen we een uurtje onderweg waren, zei ons moeke, die naast mij zat: ‘John, hier is niks te zien. Zullen we terugvliegen?’»

HUMO Uw moeder was mee aan boord?

KIEKENBOOMS «Nee, mijn vrouw. Sinds de geboorte van ons eerste kind spreek ik haar aan met moeke, want als ik Cynthia zeg of Karin of hoe ze ook heet, dan zou dat verwarrend zijn voor de kinderen. Ik ben daar intussen zo aan gewend dat ik me haar voornaam niet meer kan herinneren.»

HUMO Maar uw vrouw wilde dus terug naar de aarde?

KIEKENBOOMS «Ja, omdat daar niks te zien was, in die ruimte. Maar ik antwoordde: ‘Moeke, hier is heel wat te zien, maar... het is niet te zien! Want een zwart gat slorpt alle licht op, en is dus onzichtbaar.’ ‘O, een zwart gat, dat wil ik weleens zien!’ riep ons moeke enthousiast, waarop ik dus: ‘Dat Kan Niet, Moeke! Want Het Slorpt Alle Licht O-hop!’

»Enfin, we zijn daar toch maar naartoe gevlogen.»

HUMO Wist u hoe gevaarlijk dat kan zijn?

KIEKENBOOMS «Ja, maar er was in die uithoek van de kosmos wel héél weinig te zien, en daaruit leidde ik af dat het geen gewoon zwart gat was, maar een wormgat. Dat is een zwart gat waar je doorheen kunt vliegen, en dan kom je ergens anders uit. Ik gaf een ruk aan het stuur en daar gingen we. In een zwart gat staat de tijd ook stil, dus wij raasden daar doorheen met de fenomenale snelheid van 80 kilometer per iets dat er niet is.»

Beeld © Classic Vision

HUMO En waar kwamen jullie uit?

KIEKENBOOMS «In een carwash in Lokeren. Einstein, die destijds het bestaan van wormgaten heeft voorspeld, had dat niet kunnen voorzien. In die tijd bestond er nog geen carwash, of toch zeker niet in Lokeren. Enfin, we reden naar huis, en toen ik aan mijn woning kwam, zag ik mezelf in de voortuin bladeren harken, terwijl ons moeke de ramen zeemde. Wij waren dus in een parallel universum terechtgekomen.»

HUMO Jullie waren plots verdubbeld?

KIEKENBOOMS «Niet echt, het was een parallel universum, dus dat leek mij heel normaal. Ik wilde uitstappen om even kennis te maken met mezelf, maar ons moeke zag dat niet zitten. ‘Ik zie u graag, John,’ zei ze, ‘maar twee Johnen is misschien wat veel in huis. Ge zijt tenslotte een beetje een moeilijke mens. En die vrouw die daar staat, dat ben ikzelf, maar ik weet niet eens hoe die heet, weet jij dat nog?’ Maar ik wist het dus ook niet meer. We zijn dan maar teruggedraaid, weer naar Lokeren, door die carwash en dat wormgat weer naar ons eigen universum.»

HUMO Wat een spannende reis!

KIEKENBOOMS «Helemaal niet. Je moet dit verslag maar eens een paar honderd keer na elkaar lezen, en dan zul je beginnen te beseffen hoe oneindig saai dat hele avontuur was. Ons moeke zei achteraf: ‘Een vakantie in eigen universum is nog altijd het beste.’ En ze had gelijk, ons moeke.»