Tien vogelsoorten die nog meer angst inboezemen dan de Nijlgans: ‘Ouders, bescherm uw kinderen. Kinderen, huil en bid’

Moeilijke week voor Dimitri Leue: de acteur werd tijdens zijn loopronde in het Antwerpse Boekenbergpark belaagd door een groep snode nijlganzen, en liep daarbij verwondingen op die hem op vijf dagen ziekenhuis kwamen te staan. Is er sprake van een trend? Welke vogelsoorten zijn nog tot slagen en verwondingen in staat? Of zelfs tot erger? En moeten we nu bang zijn? Humo sprak met de bezorgde ornitholoog Brecht de Ceukelaer, en kreeg een duidelijk antwoord. ‘Jà.’ Tien vogelsoorten die uw wantrouwen waard zijn.

Nijlgans

gans Beeld rv

BRECHT DE CEUKELAER «Dimitri Leue is verre van het eerste slachtoffer van de alom gevreesde nijlgans, want de bloeddorst van dit gepluimte neemt lang geen genoegen met enkel makkelijke prooien als acteurs die ooit nog in ‘Team Spirit’ gespeeld hebben. Zo vertonen de ergste specimina zelfs de neiging om zich in vliegtuigmotoren te storten, in een poging om een zo groot mogelijk aantal menselijke slachtoffers te maken. Dat ze daarbij zelf vermalen worden tot foie gras, deert hen niet eens. Psychopaten zijn het.»

Duif

Duif Beeld rv

DE CEUKELAER «Het scenario van ‘Arcadia’? Het ontwerp achter de e-box van de federale overheid? De ideologische lijn van Conner Rousseau? De duif lacht ermee, want is tot zóveel erger in staat. Een oude volkswijsheid leert dat een mens nooit verder dan drie meter verwijderd is van een rat, en het kan niet anders dan dat iets gelijkaardigs opgaat voor duiven. Ziet u op dit eigenste moment geen duif in uw directe omgeving? Nog erger, want dat betekent dat ze er alleen maar in geslaagd zijn om u ongezien te besluipen. Sluit deuren en ramen! Wees op uw hoede!»

Zwaan

Zwaan Beeld rv

DE CEUKELAER «Sierlijk? Behoorlijk. Mooi? Misschien. Groot? Ja. Dodelijk? Absoluut.»

Meeuw

meeuw Beeld rv

DE CEUKELAER «‘Wat denkt een meeuw in godsnaam?’ Het is een vraag die elke voorzichtige burger hoort te stellen, en wel minstens tweemaal daags. Want wat het ook is, het kan niets goeds zijn. Zijn ze gewoon bezig met de snelste manier om u uw frieten afhandig te maken? Of hebben ze iets groters in gedachten? Iets waarbij de lijken zich potentieel opstapelen in de straten, en de onaantastbaar gewaande positie van de homo sapiens als dominante diersoort mogelijkerwijs zelfs in het gedrang komt op deze planeet, waarop de globale Dictatuur van de Meeuw een aanvang zal nemen als het vierde duizendjarige rijk in de geschiedenis? We weten het niet. En dus moeten we aannemen: ja.»

Haan

Haan Beeld rv

DE CEUKELAER «Kijk ’m lopen. Niét te vertrouwen. ‘Tok-tok, tok-tok.’ Ja hoor, zal wel. Klootzak. We hebben je dòòr, lul.»

Eend

Eend Beeld rv

DE CEUKELAER (Schreeuwt onophoudelijk)

Spreeuw

Spreeuw Beeld rv

DE CEUKELAER «Niets erger dan een spreeuw, zegt u? Wat dacht u van: twee spreeuwen. En wat is er nog erger dan dat? Tien spreeuwen? Mis, vriend. Denk: honderd - nee, twééhonderd spreeuwen. Deze lafbekken verplaatsen zich enkel in groep, zodat ze het altijd kunnen halen bij gevechten. Ongeacht de grootte van de tegenstander. Zo is het makkelijk natuurlijk. Lafaards!»

Windhaan

Windhaan Beeld rv

DE CEUKELAER «De onvoorspelbaarste van allemaal. Absoluut te mijden. Echt waar, wat is het nu? Noord? Zuid? Zuidwesten? Kiés een richting, stuk ongedierte. En hou je eraan.»

Zwaluw

Zwaluw Beeld rv

DE CEUKELAER «Men zegt dat één zwaluw de lente niet maakt. Weet u wat één zwaluw wél maakt? Een prima gelegenheid om je terstond uit de voeten te maken, want anders komt er zeker heibel van. Kútvogels, man.»

Wat dit ook moge zijn

Beeld rv

DE CEUKELAER «Jezus, wat een gedrocht. Ziehier een volslagen onnatuurlijk, misselijkmakend schepsel. Wanstaltig gewoon. Ouders, bescherm uw kinderen. Kinderen, huil en bid. En al de rest: laat varen alle hoop. En die rare vogelmascotte ernaast ziet er ook belachelijk uit.»