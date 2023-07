Uitgelekt: dit kunt u zien tijdens de Planckaert-theatertournee. ‘En dan steekt Eddy op het podium een IKEA-kast in elkaar’

Lange tijd was een theaterzaal vrijwel de enige resterende plaats waar een mens amper kans liep om een Planckaert tegen het lijf te lopen, maar ook daar komt nu een einde aan dankzij de zopas aangekondigde Planckaert-theatertournee: een avond vol anekdotes, wielerverhalen én muzikale intermezzi door de telgen Planckaert zelf. Première: dit najaar. Wàt er precies staat te gebeuren, dat is nog een goedbewaard geheim - op de uitgelekte nota van de theaterproductie na dan, die Humo kort na de bekendmaking al in handen kreeg, en die ons alvast een inkijk biedt in wat toeschouwers zoal te wachten staat. Want een gewaarschuwd mens, enzovoort.

Overture

Doek gaat op. Francesco speelt ‘Wij zijn goed bezig’. Familie verschijnt. Eddy begint spontane babbel met het publiek, en stelt gerichte vragen aan enkele toeschouwers (publiekstolk zal aanwezig zijn voor toeschouwers die het Nevels niet machtig zijn, krijgt ook eigen volgspot). Akte wordt beëindigd met korte samenzang van de familie, die Francesco bijtreedt in het laatste refrein.

Eerste bedrijf

Komische act door Planckaert-kleinkinderen Iluna, Devon, Mageno, Noa, Yukka, Elara, Stevia, Magenta, Ragheno, Stelvio, en Rigoletto (ruwe schatting: exacte lijst nog te checken bij familie). Francesco speelt ondertussen ‘Children of the Revolution’. Na einde nummer: Junior komt op in maatpak en begeeft zich in het publiek om voor de grap nog eens een lief te zoeken, maar deze keer dan zonder de belastingbetaler geld te kosten (noot voor het geluid: de gròte lachband gebruiken).

Junior Planckaert Beeld VRT

Tweede bedrijf

Wielerverhalen met Eddy. Moderator is Karl Vannieuwkerke (nog niet gevraagd, maar kampeert al enkele nachten voor de deuren van de zaal om zeker te zijn van de job, dus erg bereikbaar). Francesco speelt ‘Bicycle Race’ van Queen. Aansluitend: Powerpoint-presentatie met een exhaustieve selectie uit de geheimen die Eddy doorheen de jaren verzameld heeft over de VRT-top, en die mee aan de basis liggen van het voortbestaan van ‘Château Planckaert’ (Francesco speelt ‘The Lost Art of Keeping a Secret’ van Queens of the Stone Age).

Derde bedrijf

Francesco vertelt nog eens hoe jammer hij het nog altijd vindt dat hij na één dag al moest vertrekken uit ‘Special Forces’, en toont zijn geblesseerde schouder nog eens aan het publiek. Eddy zet een kundige imitatie van Georges-Louis Bouchez neer. Daarna: voorsmaakje van ‘Château Planckaert’, om de kijkers alvast warm te maken voor het volgende seizoen. Familie steekt als demonstratie een Ikea-kast in elkaar op het podium, terwijl Eddy ondertussen eigenhandig de planken op maat zaagt en, net zoals in zijn Oost-Europese dagen, al doende nog eens failliet gaat voor de ogen van een toekijkend publiek. Francesco speelt ‘Money’ van Pink Floyd. Als teaser voor het volgende seizoen: Junior crasht nog eens met zijn rallywagen. Doek.

Finale

Nadat Junior bevrijd is: pakkende hommage aan de betreurde Mémé Clara (Francesco speelt ‘Tears in Heaven’). Op groot scherm een greep uit de grappigste en pakkendste momenten uit ‘De Planckaerts’ en ‘Château Planckaert’ met mémé Clara. Na afloop: een verrassende acte-de-presence van de actrice die het personage jarenlang heeft gespeeld in de voornoemde programma’s. Francesco speelt ‘We Are Family’. Akte en voorstelling eindigt met het overhandigen van een ruiker bloemen ter bedanking. Lichten aan in de zaal. Familie buigt, en heft nog één keer het laatste couplet en refrein aan van ‘Wij zijn goed bezig’, samen met het publiek. Doek. Publiek verlaat de zaal langs de merchandisestand.