De liefde is niet altijd één en al lust: ze kan in een last veranderen vóór u er erg in heeft, zo mag ook SintChristoffel ervaren. Het pijnlijke tafereel is een bewerking van ‘De heilige Christophorus’ (1612) van Peter Paul Rubens (1577-1640). Het origineel hangt in de Alte Pinakothek in München.

'De heilige Christophorus’ Beeld Peter Paul Rubens