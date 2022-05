Van bikinitop tot kattenpamper: 8 alternatieve functies voor uw overtollige mondmaskers

’t Is gebeurd: het Overlegcomité heeft de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer afgeschaft. ‘Hoera!’ horen we u al roepen. Maar ook: ‘Wat nu met mijn naarstig aangelegde voorraad? Gewoon weggooien?’ Nee hoor! Humo, immer de duurzaamheid genegen, zocht voor u uit welke bestemmingen u die vermaledijde kapjes óók kunt geven.

1. Trendy bikini

Deze zomer zijn pastelkleurtjes weer helemaal in, waardoor lichtblauwe mondmaskers de ideale grondstof vormen voor een nieuwe bikini. Haal de ducttape uit de kast, knutselen en knoop, en in geen tijd hebt u een uniek exemplaar.

2. Kattenpamper

Uw favoriete poezenbeest heeft last van buikloop? Bind een mondmasker om zijn/haar kont, laat het waterafstotende lapje de bruine smurrie opvangen - en haal opgelucht adem terwijl uw pasgeboende parketvloer buiten schot blijft.

3. Noodinlegkruisje

Geen menstruerende melomaan of ze weet hoe op bloedhete festivals de plakzijde van een inlegkruisje weleens weg durft te smelten. Tip: vul een mondmasker met wc-papier, trek de elastiekjes over uw heupen en u kunt weer kommerloos de wei opzoeken.

4. Hamsterhangmat

Is uw hamster zaagsel en loopwiel even moe, hang dan een mondmasker in zijn kooi, leg het knagende kereltje erin - en een hangster is geboren.

Beeld Humo

5. Covidman

Loopt uw agenda net als de onze vol met nostalgische themafeestjes (met de brug te ver die ‘Eighties Aerobics’ heet), dan weet u net als wij: het is een kwestie van tijd voor iemand op het onzalige idee komt u uit te nodigen voor een covidparty. Wilt u in 2030 écht feesten alsof het 2020 is, dan moet u natuurlijk thuisblijven - ha! Niet-cynici bevelen wij aan een mondmasker te bewaren en dat, als het zover is, in een superheldenmasker om te turnen. Covidman to the rescue!

6. Privacyscherm voor neuspulkers

U dénkt misschien dat uw auto heerlijk weg van de wereld bent, maar met al die ramen en spiegels is niets minder waar. Zeker niet nu we met z’n allen weer de helft van de tijd in de file staan. Yep, een mondmasker brengt soelaas: trek er één over uw achteruitkijkspiegel en u kunt weer ongezien op schattenjacht in uw neusgaten.

7. No frou for you

Geen vrouw of ze heeft zich er niet aan bezondigd: in een crisismoment naar de kapper benen en daar voor een pony kiezen. Spijt? Maak van een mond- een haarmasker door het over uw voorhoofd te schuiven. U zult er misschien grotesk uitzien, maar met die froufrou zal niemand u nog uitlachen.

8. Kalekop-opblinker

Deze suggestie spreekt voor zich: neem de elastiekjes van een mondmasker in uw handen en boen het hoofd van uw kale medemens. Al snel zal zijn vleespet glanzen in het zonlicht en de wereld weer wat mooier zijn.