Verkeerde uitspraak in parlement zorgt voor dolle pret op het internet: ‘Sommigen gaan wel heel ver om het schrijnende onderwijsniveau te illustreren’

We maken het allemaal wel eens mee: een alom gekend woord compleet verkeerd uitspreken. Gelukkig gebeurt dat bij de meesten van ons zonder live-streamende camera’s in de buurt en is er iemand die je snel verbetert voor je vijftien keer op rij dezelfde fout maakt. Vlaams Belang-kamerlid Nathalie Dewulf had minder geluk, in de parlementaire hoorzitting rond de Bpost-schandalen noemde ze consultancybedrijf McKinsey consequent Emsiekensie. Het internet zou het internet natuurlijk niet zijn als daar niet, net zoals door Wouter Verschelden in de achtergrond, schuddebuikend mee werd gelachen.

Wie dit kan bekijken zonder in de lach te schieten trakteer ik (in de EmCeeDonalds bijvoorbeeld)!#BelgaVideo @DeKamerBE pic.twitter.com/O9WfuHPbXF — Maarten Weynants (@MaartenWeynants) 16 mei 2023

Sommigen gaan wel heel ver om het dalend onderwijsniveau te illustreren....😂😂😂 #emsiekensie https://t.co/NcJ8UgOlyC — George (@casishubby) 16 mei 2023

Mijn favoriete rapgroep is emsie Hammer 😍#emsiekensie — Annelieveken (@Annelieseken) 16 mei 2023

In de privé kan deze mevrouw ongetwijfeld meer verdienen. Gelukkig voor ons besliste ze het algemeen belang te dienen. https://t.co/Z4Olo7Za4a — John Geens (parodie) (@JohnGeens) 16 mei 2023

Wikipedia is kennelijk ook al op de hoogte van de mistoestanden bij #emsiekensie pic.twitter.com/LPwXDo54zk — Simon November (@SimonNovember) 17 mei 2023

Je weet dat je goed ingelezen bent in het dossier als je McKinsey uitspreekt alsof het een mislukte rapper uit Meppel Zuid is. https://t.co/CZdJ1r6luY — Matthijs (@JohnQuid) 16 mei 2023

Nathalie Dewulf Beeld rv