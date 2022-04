Vernieuwingen in het wielrennen: ‘Een nieuwe naam voor Parijs-Roubaix en airbags in het wegdek’

Het wielerseizoen is al flink op dreef, maar het mooiste moet nog komen: Parijs-Roubaix! Als er één plek is waar heldenmoed en masochisme hand in hand gaan, dan is het op die met kasseien geplaveide lijdensweg waar je volgens de routeplanner van Google dertien uurtjes voor moet uittrekken. Maar genoeg met dat inleiden, meteen naar de kern van de zaak, naar het hart van de materie, om niet te zeggen de essentie, de fucking kwintessens, naar dat waar het allemaal om draait: tijd voor enige voorbeschouwingen.

HUMO Hoe belangrijk zijn voorbeschouwingen voor een sportjournalist?

Lars Langhendraat (sportjournalist) «De sportjournalistiek bestaat bijna volledig uit voorbeschouwingen. Nabeschouwingen geven we natuurlijk ook, maar die houden we kort, omdat de kijker of de lezer de uitslag en het wedstrijdverloop al kent. Daarom verstopt de handige journalist al wat voorbeschouwingen in de nabeschouwingen, zoals ‘Dat belooft voor volgende zondag, want...’ Maar ik probeer dat te vermijden. Ik hou niet van nabeschouwingen.»

HUMO Kun je dan al wat voorbeschouwen op het nakende Parijs-Roubaix?

Langhendraat «Zeker, ik kan daar zelfs algemene beschouwingen over maken! Over de naam van die wedstrijd bijvoorbeeld. Voor een blanke westerling is het duidelijk dat die wedstrijd in Parijs begint en in Roubaix eindigt, omdat onze schrijfrichting van links naar rechts is. Iemand met bijvoorbeeld een Arabische achtergrond zou het omgekeerde kunnen veronderstellen.»

HUMO Zou kunnen, maar je zégt ook ‘Parijs-Roubaix’.

Langhendraat «Dat is zo. Maar om een slim – want zo ben ik – voorbeeld te geven: de snelweg Brussel-Oostende kun je in twee richtingen bereizen, het is niet zo dat je om terug te keren de snelweg Oostende-Brussel moet nemen, of dat alle chauffeurs die die route afleggen spookrijders zijn.»

HUMO Is dit niet een beetje een onzinnige discussie?

Langhendraat «Zeker, en daar moet dringend een einde aan komen.»

HUMO Dankuwel voor dit gesprek.

Langhendraat «Wacht, wacht! Ik heb een revolutionair voorstel om die verwarring voor eeuwig uit de wereld te helpen. Mijn plan is even geniaal als eenvoudig, miljoenen mensen zullen roepen: waarom hebben ze daar niet eerder aan gedacht? Er zullen mij verschillende eredoctoraten worden aangeboden, en afhankelijk van de modaliteiten zal ik die nederig aanvaarden.»

HUMO Wat bedoel je daarmee?

Langhendraat «Als Harvard mij zo’n titel aanbiedt, en ik moet daarvoor op eigen kosten over de oceaan vliegen en dan ook nog eens dokken voor een hotel en taxiritten, zal ik feestelijk bedanken. Wat denken ze wel?!»

HUMO Hoe ziet je plan eruit?

Langhendraat «Parijs-Roubaix krijgt een nieuwe naam. We noemen de wedstrijd nog steeds Parijs-Roubaix of Parijsroubaix of voor mijn part Pareisroebèh, dat maakt niks uit. Maar we schrijven Parijs Roubaix. Zo zie je meteen waar de wedstrijd begint en eindigt. Maar er is meer! Voortaan hebben we het niet meer over Luik-Bastenaken-Luik, maar over Luik Bastenaken. Dat is ook beter voor het milieu, want het verbruikt minder papier!»

HUMO En de Ronde van Vlaanderen? Wordt die de ‘O van Vlaanderen’?

Langhendraat «Nee, want Vlaanderen bevat geen O. Die Ronde is trouwens niet rond, met een fietswiel in de vorm van dat parcours zou je niet ver geraken. Daarom zou ik die wedstrijd afschaffen, we maken ons elk jaar opnieuw belachelijk.»

HUMO Wou je verder nog wat kwijt?

Langhendraat «In het wielrennen heb je veel pijnlijke valpartijen. Daarom pleit ik voor airbags in het wegdek.»

HUMO Je zou die toch ook in de fietsen kunnen aanbrengen?

Langhendraat «Ja, maar vermits er al in het wegdek zitten, is dat een totaal overbodige maatregel.»

Parijs-Roubaix, Eén, zondag 17 april, 13.30