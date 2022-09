Vlamingen doorzien Meghan Markle: “Dat gehuil? Krokodillentranen! Ze beleeft de tijd van haar leven”

Vooraf waarschuwden verschillende journalisten dat Meghan Markle, de hertogin van Sussex en vrouw van prins Harry, met alle aandacht zou gaan lopen tijdens de uitvaart van koningin Elizabeth II. Dat bleek niet gelogen: de media pakten groot uit met royaltywatchers, lichaamstaalexperts, modedeskundigen en anonieme bronnen nabij het koningshuis om elke gezette en niet gezette stap van Markle te duiden. Van haar sluier tot de strategische positie van een rouwkaars in de kerk, alles werd minitieus geanalyseerd. Is alles ondertussen gezegd? Natuurlijk niet. Want wat denkt de gewone Vlaming er eigenlijk van?

Maria Van Twoepel (62), cryptokenner uit Genk

cryptokenner Beeld Getty Images

“Leer mij mensen kennen. Zo’n vals serpent! Onbetrouwbaar ook. En walgelijk om dan op televisie te zien hoeveel mensen, hoe ongelofelijk veel mensen, dan doen alsof ze een heilige was, die koningin Elizabeth. Dat gehuil van Markle? Krokodillentranen! Ze beleeft de tijd van haar leven. We moeten niet vergeten dat Meghan Markle een actrice is, hè. En een goede actrice bovendien. Ik ben grote fan van ‘Suits'.”

Flats Fockenier (59), sensitivity reader uit Sint-Niklaas

Beeld Getty Images

“Soms moet je even afstand nemen om te kunnen zien waar het allemaal over gaat. Wie goed naar de beelden van het afscheidscircus kijkt, kan er niet omheen: dit is één grote afleidingsmaneuvre om de gewone hardwerkende Vlaming weg te houden van de échte problemen in de wereld. Wat wil het WEF dat wij niet zien? Was Queen Elizabeth gevaccineerd? Hoe kon het zo misgaan tussen Jens Dendoncker en Lauren Versnick? Ik stel alleen maar vragen.”

Saar Dobberman (39), flitsbezorger uit Oostende

Beeld Getty Images

“Als Meghan ook maar een beetje respect voor Queen Elizabeth had gehad, was ze gewoon thuisgebleven. Dat doe ik zelf ook, ik ga nooit naar uitvaarten van mijn schoonfamilie toe.”

Driftig Hoefnagels (25), hondentrainer uit Bredene

Beeld ThinkStock

“Over Meghan Markle is nu wel genoeg gezegd, laten we het eens over koningin Elizabeth hebben. 70 jaar zat ze op de troon. 70 jaar! En in het afscheid zie je dan die typisch Britse ingetogenheid bovenkomen: iemand met zo’n staat van dienst krijgt een vaarwel van amper twee weken. Een beetje uitwuiven en klaar, iedereen weer door met de orde van de dag. Alsof het allemaal niet van betekenis was, alsof het niets voorstelde. Triest!”