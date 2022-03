Volg hier live de finale van Humo’s Comedy Cup 2021!

Zondag is het eindelijk is het zover. Na verwoede pogingen van het vermaledijde virus om Humo’s Comedy Cup 2021 een stok tussen de wielen te steken, kan er een nieuwe koning of koningin van de Vlaamse comedy gekroond worden. De overgebleven kanshebbers zijn Jade Mintjens, Charles Le Riche en Vincent Voeten. Zij zullen het uitvechten in een razend spannende finale, die u hier live kan volgen.

