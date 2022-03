De Russische beer lijkt aan de winnende hand, maar laten we de moed niet opgeven en een voorbeeld nemen aan de Oekraïense president Zelenski: hier gaat hij in de stijl van de Italiaanse barokschilder Andrea Vaccaro (1600-1670) als David op de loop met het afgehakte hoofd van Goliath, alias Poetin. Het originele doek hangt in het Los Angeles County Museum of Art in Californië.

‘David with the head of Goliath’ (1635) Italiaanse barokschilder Andrea Vaccaro. Beeld Los Angeles County Museum Art