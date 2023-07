Voor de kwezelige kijkers: zo wordt Florence Pugh gecensureerd in ‘Oppenheimer’ over de hele wereld

Opschudding in filmland, want in kaskraker ‘Oppenheimer’ wordt de naaktscène van Florence Pugh in India en het Midden-Oosten gecensureerd met een CGI-jurkje.

Nu ja, écht gecensureerd is het niet, want het kost niet veel moeite om te zien dat het een ietwat slordig werkje van de stagiair betreft.

Beeld Universal pictures

Dat kan onze stagiair beter, dachten we meteen. Wij lieten hem dus even pauzeren van adjectieven sorteren in het donkere Lecompte-archief, en hij maakte prompt enkele alternatieven voor de preutse kwezels in andere landen. Graag gedaan, meneer Universal Pictures!

Duitsland

Beeld Humo

Groot-Brittannië

Beeld Humo

Nederland

Beeld Humo

Japan

Beeld Humo

Saudi-Arabië

Beeld Humo

Vaticaanstad

Beeld Humo

West-Vlaanderen

Beeld Humo

Noord-Korea