‘Voor hoofdpijn van vorige week neem je Dafalgan met terugwerkende kracht’

Het stond al eerder in dit blad: ultrabewerkt voedsel veroorzaakt maag- en darmproblemen, mentale stoornissen en dat soort dingen, te veel om op te noemen. Maar ja, zullen sommigen zeggen, Humo maakt de lezers graag bang voor van alles en nog wat. Wat dat betreft, hebben we een rijke traditie. Dit (overigens heerlijke) blad voerde ooit experts op die beweerden dat je blind wordt van rolschaatsen, dat zebrapaden schadelijke dampen afgeven (vooral zwangere vrouwen moesten zebrapaden vermijden) en dat Italiaanse schoenen vleesetende bacteriën bevatten. Als je zo’n paar een half jaar had gedragen, kon je maar beter preventief je voeten laten amputeren. Als er nog wat te amputeren viel.

Dat is allemaal lang geleden, maar in het voedseldebat kan het zeker geen kwaad om even de rustige Stem der Rede te laten horen. En dan hebben we het uiteraard over dokter Koen De Zeulder.

HUMO Word je echt ziek van ultrabewerkt voedsel?

DR. KOEN DE ZEULDER «Totaal niet. Onbewerkt voedsel, dát is pas gevaarlijk. De meest onbewerkte wijze om bijvoorbeeld een eitje te eten, is om het rechtstreeks uit het gat van een kip te zuigen. Je moet dan vooraf wat zout op je tong strooien, voor de smaak. Je bijt de schaal stuk en je slurpt het eitje lekker op. Klinkt heerlijk, maar ik zou dat afraden, tenzij je een levende catalogus wilt worden van vervelende parasieten.»

HUMO We moeten ons dus geen zorgen maken over het voedsel in de supermarkten?

DE ZEULDER «Zich zorgen maken is iets voor mensen uit de zorgsector, die zijn daarvoor opgeleid. Maar ik moet toegeven dat sommige mensen ultrakierewiet worden van bewerkt voedsel, dat wel.»

HUMO Het is dus toch schadelijk?

DE ZEULDER «Goh... ik zal een voorbeeld geven. Gisteren kwam een dame langs die de dag daarvoor een diepvriespizza had gegeten. Die bezorgde haar al een hele week helse diarree-aanvallen.»

HUMO Kun je ziek worden van iets wat je nog niet hebt gegeten?

DE ZEULDER «Ja, als je hoogbegaafde ingewanden hebt: darmen die de toekomst kunnen voorspellen. Diezelfde vrouw had al eens eerder stevige hoofdpijn gekregen van drie gin-tonics en een fles witte wijn die ze pas twee weken later zou opdrinken. Daar had ik haar destijds een doosje Dafalgan met terugwerkende kracht voor voorgeschreven.»

HUMO Bestaat dat dan?

DE ZEULDER «Zeker. Een kennis van mij krijgt dat met speciale yogaoefeningen voor elkaar. Hij staart een halve dag naar de pillen in een houding die hij geheimhoudt, omdat hij niet wil dat haaien met zijn techniek geld aftroggelen van hoogbegaafde darmpatiënten. Ik verkoop die doosjes dan door.»

HUMO Wat kost zo’n doosje Dafalgan?

DE ZEULDER «Dat hangt ervan af hoe terugwerkend de pillen moeten zijn. Een weekje kost weinig meer dan een gezellig etentje met z’n tweetjes, maar voor pillen die jaren kunnen teruggaan in de tijd mag je toch een verplegersmaandloontje of drie rekenen. Bruto.»

HUMO Wat is het nut van pillen tegen hoofdpijn die je al hebt gehad?

DE ZEULDER «Dat de hoofdpijn erger had kunnen zijn. Als je karma zodanig in de knoop zit dat je je leven nog een keertje moet overdoen, wil je die kwelling geen tweede keer meemaken.»

HUMO Kun je dan niet beter in de herkansing van je leven die gin-tonic en die witte wijn gewoon laten staan?

DE ZEULDER «Nee, want dan begin je eigenlijk aan een ander leven, en daarmee kan je karma nog erger van slag raken. En wat dan? Dan word je misschien opnieuw geboren als iemand die meent dat zebrapaden schadelijke dampen afgeven.»

HUMO Dat klinkt bekend!

DE ZEULDER «Ja, er schijnt veertig jaar geleden zo iemand in dit blad te hebben gestaan. Dafalgan met terugwerkende kracht bestond toen nog niet, maar – en nu maak ik even een wetenschappelijke afweging – het had vast ook niet geholpen tegen die giftige dampen. Ook niet met terugwerkende kracht. Begrijp je?»

HUMO Ja hoor! Of misschien toch niet. Dankuwel voor deze weloverwogen uiteenzetting.