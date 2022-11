Wanneer mag uw verwarming éindelijk aan? Ontdek het in Humo’s Warme Watjesquiz: ‘Komen er in uw traphal kunstschaatsers hun korte kür oefenen?’

Waar zijn die goede oude tijden waarin een lichte tremor nog toe te kennen was aan het verdringen en dus verdrinken van het peilloze verdriet des levens? Tegenwoordig is zelfs die warme gloed ter hoogte van de kaken en de blaas ons niet meer gegund. Nee, de trilling die u ervaart, is een kosten- en zielsbesparende maatregel, want zolang u uw verwarming niet opzet, spijst u de kassa van die goblin in het Kremlin niet. Maar wanneer is trop te veel en koel te koud? Beantwoord de tien onderstaande vragen van Humo’s Warme Watjes Quiz en ontdek of u die afstervende tenen lang genoeg heeft genegeerd.