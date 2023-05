‘Wanneer na de seks blijkt dat je sugardaddy toch niet zo rijk is’: de beste ‘De mol’-memes na de laatste aflevering

En nu zit het er écht op, het elfde seizoen van ‘De mol’. Gisteren zagen we hoe en wanneer saboteur Comfort de boel belazerde en hoe u, als kijker, al vanaf het prille begin kon weten dat de goedlachse gynaecologe niet deugde. Maar we vergeven het u als u ook dit jaar weer op het foute spoor zat, want u was natuurlijk druk druk druk met memen. Nog een allerlaatste keer: de beste ‘De mol’-memes.

Ik als volwassene als ik me afvraag wat ik ga doen met mijn leven #demol pic.twitter.com/Iau0VfLzb9 — Robin Bastaens (@Bastaens_) 14 mei 2023

Ik die Lancelot zijn uitleg drie keer heb moeten terugspoelen. #demol pic.twitter.com/y8sTqUGGXy — Roxanne (@RockSlam) 14 mei 2023

#DeMol

EINDELIJK wordt de écht belangrijke vraag gesteld. Merci Gilles. pic.twitter.com/B53cZLOOX4 — Jonathan Loeys 🏳️‍🌈 (@JLoeys) 14 mei 2023