Wat als K3 wel genomineerd was voor de Zomerhit? ‘Het had veel slachtoffers kunnen voorkomen’

Stel u het volgende voor. De tourdirectie deelt mee dat Jonas Vingegaard niet mag deelnemen aan de volgende Ronde van Frankrijk. Dan krijg je toch een hersenverzakking van verbazing? En als dan wordt medegedeeld dat die onbegrijpelijke beslissing werd genomen op grond van wiskundige berekeningen, dan is het hek helemaal van de dam. Op zich maakt dat niets uit, want een hek helpt geen moer bij overstromingen, en daar is een dam toch voor bedoeld, of niet?

YVES TRAMMAERS (waterbouwkundige) «Dat klopt. Bij acuut gevaar is zo’n hek zelfs een extra hindernis voor militairen die haastig met zandzakjes komen aanzetten.»

HUMO Dank je wel. Maar mijn inleiding was nog niet helemaal klaar.

Dus daar gaan we: en dat is precies wat K3 deze zomer is overkomen. Hun heerlijk zonnige aanstekelijke megahit ‘Mango mango’ werd geweerd uit de Zomerhit 2022-competitie, op grond van... jawel: wiskundige berekeningen. Nu u weer!

TRAMMAERS «Als de VRT komt aanzetten met wiskundige berekeningen, moet je uitkijken. Onlangs deelde de omroep mee dat Studio Brussel 28 procent van de 16- tot 24-jarigen bereikt. Maar die doelgroep is veel kleiner dan die 28 procent, dus dat kan helemaal niet. Hahaha! De studiedienst van de VRT viel dus lelijk door de mand.»

HUMO Ik denk dat je een rekenfout maakt.

TRAMMAERS «Zou kunnen, een waterbouwkundige denkt eerder in liters dan in procenten, vandaar wellicht. Het toont aan dat iedereen rekenfouten kan maken. Maar wij maken nooit rekenfouten die ertoe leiden dat K3 wordt gesaboteerd. Dat het fabelachtige trio verzuipt in een waterbekken, bijvoorbeeld, of wordt meegesleurd in een draaikolk ter hoogte van Plopsaland – al zou dat laatste heel eenvoudig zijn: gewoon de neerslag op een regenachtige vakantiedag kwadrateren en daarbij een plaatselijke grondverzakking in Adinkerke voorzien, en dan: byebye K3!»

HUMO Een bekwame helikopterpiloot kan die zangeresjes toch uit het woelige water vissen?

TRAMMAERS «Zeker. Maar dan vergeet je de basisregel van elke hulpverlener: vrouwen en kinderen eerst, en wel in omgekeerde volgorde. We hebben het over Plopsaland, besef je wel hoeveel kindertjes daar rondlopen? En als die allemaal gered zijn, komt de vraag: welke vrouwen pikken we eerst op? Ik zie die piloten al denken: ‘Ach, die K3... brave wichten, maar ze kunnen niet eens een zomerhit scoren. Misschien beter eerst wat mama’s ophijsen, en wat onderbetaald vrouwelijk keukenpersoneel.’ En je kunt ze geen ongelijk geven, want inderdaad: K3 is nergens te bespeuren in de lijstjes van Zomerhit 2022. En dat is dan naar verluidt het resultaat van een wiskundige berekening? Die past dan wel héél toevallig in het rampscenario dat ik net heb geschetst.»

HUMO Maar dat rampscenario is gebaseerd op rekenfouten, zoals je zelf zei.

TRAMMAERS «Ja, maar ik heb er meteen aan toegevoegd dat iederéén rekenfouten kan maken! Dat maakt zo’n ramp alleen maar tragischer. Als K3 op die fatale dag in Blankenberge zou staan, omdat de VRT géén rekenfout had gemaakt, dan waren er wellicht geen slachtoffers gevallen. Want dan hadden al die kindertjes en hun ouders in Blankenberge naar K3 staan wuiven en meeklappen op de tonen van ‘Mango mango’. Pas de volgende dag zouden Studio 100-medewerkers op een naar friet en hebzucht stinkende vijver stuiten, en aan de top van de Nachtwacht-Flyer die nog net anderhalve meter boven het wateroppervlak uitsteekt, zouden ze kunnen opmaken dat op die plek Plopsaland verzonken ligt. Aalscholvers en meeuwen zouden de verschrikt toegesnelde Gert Verhulst uitlachen met hun akelige schaterklanken. Maar de man zou bij zichzelf denken: ‘Rampen gebeuren nu eenmaal, maar K3 heeft gisteren toch maar mooi Zomerhit 2022 gewonnen, en dat geeft mij de moed om opnieuw van nul te beginnen.’ Meteen huurt hij een paar grote pompen, en de knapste ingenieurs van Studio 100 beginnen hefbomen te bedenken waarmee ze het verzopen kinderparadijs weer omhoog zullen krikken. Dit lijkt mij een mooi, hoopvol en – waarom niet! – ontroerend einde voor een interessant gesprek als dit!»

HUMO Dat is het zeker. Dank je wel.

Zomerhit

Eén, zaterdag 20 augustus, 20.50