‘We hebben zoveel vaccins dat we niets anders meer eten’: bekijk hier alle parodieën van ‘De ideale wereld’

Of u het nu wil of niet: vanaf vanavond wrijven Gert, Ellen, hun twee ruftende huisdieren en hun bouviers Leo en Marcel opnieuw hun luxeleven in uw gezicht. Er is echter wel nog reden tot vieren, want een nieuw seizoen van ‘De Verhulstjes’ betekent wellicht ook - wij bidden - een hele reeks nieuwe voice-overs van ‘De ideale wereld’. In afwachting daarvan kunt u hier al genieten van elke ‘Verhulstjes’-parodie die de ‘DIW’-redactie de twee voorbije seizoenen al op ons losliet. Graag gedaan.

De Verhulstjes discussiëren over de vaccinstrategie

De Verhulstjes maken kennis met de alfavariant

De Verhulstjes bekeren zich tot het jodendom om de coronamaatregelen te ontlopen

De Verhulstjes bespreken of jongeren eerst gevaccineerd moeten worden

De Verhulstjes kijken uit naar de nakende versoepelingen

De Verhulstjes gaan de antivaxtour op

De Verhulstjes buigen zich over het controversiële pensioenplan

Anuna De Wever noemt Gert een ‘oude, witte heteroman’, en dat laten De Verhulstjes niet zomaar gebeuren

Ook de Verhulstjes zitten in vieze Pandora-papieren

De Verhulstjes dichten het gat in de begroting met een penisvergroting

‘De Verhulstjes’, maandag 7 februari om 20u35 op Play4