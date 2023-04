We mogen schreeuwen op Scream Day: Humo zoekt de inspirAAAAAAAAAAtie

Het is vandaag Scream Day - van schreeuwen, niet de horrorklassieker uit 1996 - dus mogen we met z’n allen de keel openzetten. Voor wie in zijn dagdagelijkse leven nog niet genoeg heeft om over te schreeuwen, helpt Humo met zoeken naar inspiratie. En nu allen in koor: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

De pensioenheisa

Siegfried Bracke Beeld VTM NIEUWS

Bonus voor elke gepensioneerde politicus die nog níét met de handen in het haar zat.

De witte broek van Remco Evenepoel

Beeld BELGA

Wij weten het ook niet...

U heet Daan en zit in ‘Liefde voor muziek’ met Metejoor

Beeld DPG Media

METEJOOOOOOOOR

Uw kinderen kunnen straks niet meer naar de crèche

Beeld Maxime Petit

Er zijn natuurlijk altijd andere oplossingen, naar het schijnt lopen enkele Dreambaby’s nu leeg.

U bent supporter van Anderlecht

Anderlecht-supporters tijdens Anderlecht - KV Mechelen. Beeld BELGA

Toch een fijne vakantie gewenst!

Dries Van Langenhove

Dries Van Langenhove Beeld BELGA

Dries Van Langenhove.

De dialogen in ‘Arcadia’

Beeld VRT

Een kwelling voor de vijf mensen die er nog naar kijken.

Het is lente, maar het weer is nog altijd kut

Beeld ANP

Hallo?? En die beloofde opwarming van de aarde dan???

Uw ‘mol’ kreeg gisteren een rood scherm

Thomas uit 'De mol' Beeld sbs

Heeft u al een carrière als Humo-moljager overwogen?

Een misplaatst legosteentje

'Lego Masters' Beeld Cecile Rogue/M6

Godverdomme! Miljaar! Nondeju!

Champignon in de finale van ‘The Masked Singer’

Beeld DPG Media

Zo mogelijk nog irritanter dan Andy Peelman.

U werkt bij de VRT

Beeld Jeroen Los

Ohnee, wacht. *stilte*