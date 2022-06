We vroegen context bij deze foto, u gaf honderden suggesties. Een greep uit de reacties

Ben Weyts is vanavond te zien in het nieuwe VTM-programma ‘Spartacus Run’ en vorige week kregen we van de zender al bovenstaande foto doorgestuurd. We vroegen aan u om het beeld van context te voorzien en dat deed u massaal, al was het gros van de inzendingen net zo laag-bij-de-gronds als de foto. Hieronder een bloemlezing van de reacties waar we wél om moesten glimlachen:

Beeld VTM

“Vroeger was verantwoordelijkheden ontvluchten toch iets gemakkelijker.” - Thomas De Gendt

“Weyts graaft dieper in de eindtermen.” - Maryse Casier

“When in a hole, stop digging” - Bieke

“Dringend alcoholverbod op Vlaamse kampen” - Peter Demol

‘Op zoek naar Bart zijn transparantie.’ - Nigel Wiliams

“Ik dacht nu toch echt dat ik die laptops hier had begraven...” - Katleen

“Op deze foto zien we meneer Ben Weyts, die de oorzaak van het lerarentekort probeert te vinden door zich in te leven in het leven van de gemiddelde leerkracht: ploeterend door de modder, tot zijn nek in de drek, op de knieën wegens de werkdruk, leesbril nodig voor vermoeide ogen door teveel administratie, haaruitval van de stress, vooral niet aan het doen wat zijn job eigenlijk echt zou moeten zijn, en daarbij toch een flauw glimlachje proberen forceren.” - Dany Van Hecke

“Legt “de lat”, kruipt eronder.” - Jolien Desaer

“De lat voor de onderwijsminister ligt nu wel zeer laag!” - Karim Derijst (en varianten door Wim Van Humbeeck, Marieke Van Couwenberghe, en vele, vele anderen)

“Waar zijn mijn ideeën voor een beter onderwijs?” - Peter Maene

“Dader nieuw Cercle logo gevonden!” - Frédéric De Vries

“Minister raakt nog maar met moeite onder niveau eigen onderwijs” - Tjeppe Declercq

“Maak kennis met Ben, nieuw in het asiel. Ben is afgestaan door de vorige eigenaars, die binnenkort op reis vertrekken. Het zal wat tijd vragen om zijn vertrouwen te winnen. Hij heeft veel aandacht nodig. Zindelijk? Niet geweten. Graag gaan we op zoek naar een baasje dat ervaring heeft met het ras. Kan niet bij kinderen of katten.” - Kris Weyns

Spartacus Run, VTM, maandag 27 juni, 21.50