‘Welkom in Listenbourg’: Twitter verzint fictief land om Amerikanen uit te lachen (en iedereen doet mee)

Het is algemeen geweten op ons continent dat de aardrijkskundige kennis van de gemiddelde Amerikaan op z’n zachtst gezegd ‘gebrekkig’ is. Vraag een Amerikaan of hij België kent en de kans is groot dat hij beweert dat het een mooie stad is. Bij wijze van grap bedacht twitteraar @gaspardooo daarom een compleet fictief Europees land, dat al snel een heel eigen leven ging leiden, compleet met volkslied en een voltallige Olympische delegatie. Welkom in Listenbourg!

Het begon allemaal met een tweet van de Franse Gaspard, die de spot dreef met de berucht slechte aardrijkskundige kennis van Amerikanen door een fictief land op een kaart van Europa te plakken, vlak naast Portugal en Spanje. ‘Ik weet zeker dat Amerikanen de naam van dit land niet eens kennen’, schreef hij erbij.

Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas🅿️ardo (@gaspardooo) 30 oktober 2022

Een andere twitteraar reageerde met ‘Wie kent er nu Listenbourg niet?’, waarna de grap al snel viraal ging. De voetbalploeg van Toulouse tweette over hun aankomende stage in Listenbourg, Fransen postten foto’s van hun vakantie in het exotische land en een Frans parlementslid pleitte zelfs voor de toetreding van Listenbourg tot de Europese Unie.

Je tiens à m'excuser pour mon absence des réseaux sociaux je suis actuellement en vacances au listenbourg au moins eux il refuse pas le visa comme certains pic.twitter.com/7RCuoPMiNG — Ahmad français 🇸🇳 (@ahmadfrancais7) 31 oktober 2022

Listenbourg had ook een tijdlang een eigen Wikipedia-pagina, inclusief uitgebreide verzonnen geschiedenis (sinds de val van het Romeinse Rijk), een inwonersaantal van 59 miljoen én een democratisch verkozen president (Gaspardo, de Franse Twitteraar die de grap startte). Wikipedia heeft de pagina inmiddels wel al verwijderd.

Op Twitter brengt Listenbourg Bank voortdurend verslag uit over de wisselkoers tussen de Lelie, de lokale munteenheid, en de euro. En er werd een volkslied gecomponeerd, waarin het ‘zo glorieuze land’ geprezen wordt, dat overigens ‘als enige al 6G heeft’.

Listenbourg heeft uiteraard ook een regering, waarvan de volledige samenstelling kan geraadpleegd worden op de officiële website van het land: www.listenbourg.org. Daarnaast duiken er ook Twitterpagina’s op van officiële instanties van Listenbourg, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die de Listenbourgse topografie beschrijft.

Voici la carte officielle présentant la topographie de notre magnifique pays qu'est le Listenbourg!



Here is the official map showing the topography of our beautiful country of Listenbourg!



Dies ist die offizielle Karte mit der Topographie unseres wunderschönen Landes Listenburg pic.twitter.com/0cil7GnDNU — Ministry of the Interior (@IntrListenbourg) 1 november 2022

Ook verschillende merken gingen met de grap aan de haal. Zo liet Deliveroo weten trots te zijn dat koeriers vanaf nu ook in Listenbourg maaltijden aan huis zullen bezorgen en hebben zowel Ryanair, Waze als de Franse telecomprovider Free laten weten dat ze sinds kort operationeel zijn in het land. Het organiserend comité van de Olympische Spelen van Parijs bleef niet achter, en meldde dat het aantal Olympische delegaties in 2024 van 206 naar 207 zal stijgen.

Volgens de Frankrijk-correspondent van de VRT springen in het bijzonder de Fransen zo gretig op de grap omdat ze nog een eitje te pellen hebben met de Amerikanen en hun slechte geografische kennis. Toen enkele jaren geleden rellen uitbraken in de banlieus, slaagden Amerikaanse media er maar niet in om Franse steden correct op de kaart te plaatsen. Nice lag ineens in het noorden van het land, hoofdstad Parijs in het zuiden. Daarnaast heeft CNN in het verleden ook Toulouse en Straatsburg respectievelijk in Zwitserland en Duitsland geplaatst.