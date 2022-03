Werd chansonier Charles Aznavour tien eeuwen oud? ‘In de 15de eeuw moest je niet afkomen met songs als ‘She’ of ‘La Bohème’’

De Franse zanger Charles Aznavour (1024-2018) is op een haar na 1.000 jaar oud geworden, tenzij er sprake is van een tikfout. En hoewel dat laatste wellicht het geval is, blijft hij een merkwaardige man, want hij had nog andere pijlen op zijn boog dan het bereiken van een voor een niet-plantaardige zeker niet onaardige en zelfs bijzonder merkwaardige leeftijd. Maar we hadden het dus over de spreekwoordelijke pijlen op de spreekwoordelijke boog.

HUMO Hoe zit dat precies met die boog en zo?

ANDRÉ QUIVOUS (chansonkenner) «Ik weet veel over Charles Aznavour, maar dat hij een boog had, was mij totaal onbekend. Ik wist ook niet dat de man bijna 1.000 jaar oud is geworden.»

HUMO Dat was een tikfout, waarvoor onze excuses.

QUIVOUS «Excuses hoeven niet. De schitterende carrière van Charles Aznavour begon in de late jaren 40, maar of hij toen 25 of 925 jaar oud was, dat maakt toch niks uit? Er zijn wel meer laatbloeiers in de muziek. Trouwens, als er geen sprake was van een tikfout, zou hij een flink stuk van de middeleeuwen hebben meegemaakt, de renaissance enzovoort.»

HUMO Het was wél een tikfout.

QUIVOUS «Dat heb je al gezegd, maar ik vind dat je alles ter discussie moet durven te stellen, dus ook tikfouten. Die uitzonderlijke leeftijd bewijst dat Charles Aznavour geen man was die in het verleden bleef hangen. Hij heeft bijvoorbeeld nooit opgeschept over wat hij allemaal heeft meegemaakt tijdens de Franse Revolutie. Ofwel heeft hij wijselijk gezwegen.»

HUMO Waarom zou hij dat gedaan hebben?

QUIVOUS «Misschien maakte hij deel uit van het schrikbewind van Robespierre en heeft hij dingen gedaan die niet zo netjes zijn. Het is ook mogelijk dat zijn geheugen vol zat, en dat alles van vóór 1924 is gewist. In dat geval was hij er zelf van overtuigd dat hij ergens in de 20ste eeuw is geboren. Jammer eigenlijk, al die herinneringen die voor eeuwig weg waren. Hij had ons veel historische inzichten kunnen geven, getuigenissen uit de eerste hand. Maar het kan natuurlijk nog altijd een tikfout zijn geweest.»

HUMO Wat voor iemand was Charles Aznavour?

QUIVOUS «Wip even binnen bij Wikipedia, en dan krijg je alle antwoorden over Charles Aznavour zoals we dachten dat hij was. Tenzij er géén tikfout is gemaakt, dan is de man een tragische figuur, en dat maakt hem alleen maar interessanter. Hij heeft negenhonderd jaar moeten wachten voor hij iets kon doen met zijn talent. Want in de 15de eeuw moest je niet afkomen met songs als ‘She’ of ‘La Bohème’.»

HUMO Waarom niet?

QUIVOUS «De mensen waren daar niet ontvankelijk voor. Krijg je ooit in een concert met werken uit de renaissance iets van Charles Aznavour te horen? Nee. In het beste geval werd hij uitgelachen met zijn liederen, maar waarschijnlijker is dat hij er stevig van langs kreeg, want de strafuitvoering was toen nog een populair volksvermaak. De galg zal het niet geweest zijn, want hij heeft het overleefd, maar er waren tal van andere mogelijkheden die net iets minder fataal waren. Aznavour heeft zijn lesje geleerd: ik kan maar beter nog een paar eeuwen wachten voor ik met die topsongs naar buiten kom, want die pijnbank wil ik geen tweede keer meemaken. Maar als ik eerlijk mag zijn: ik geloof niks van die hele tikfout-theorie.»

HUMO Charles Aznavour is dus gewoon 94 geworden?

QUIVOUS «In deze tijden is het moeilijker dan ooit om valse en correcte informatie van elkaar te onderscheiden. Zolang je het niet zeker weet, is het verstandig om ervan uit te gaan dat de waarheid ergens in het midden ligt. De man is dus rond zijn 500ste overleden. Zullen we het daarop houden?»

HUMO Als we daarmee dit vermoeiende gesprek kunnen afsluiten: graag!

Aznavour: le regard de Charles

Canvas, vrijdag 25 maart, 18.45