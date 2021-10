‘Wie blind is geboren, heeft alvast het voordeel dat hij nooit een kip heeft moeten aanschouwen’

Op 25 oktober wordt prinses Elisabeth 20 jaar, en op de VRT wordt een documentaire uitgezonden waarin we onze toekomstige koningin beter leren kennen. Voor wie geen tijd heeft om te kijken, geven we alvast een samenvatting. Elisabeth is een verstandige, sportieve, jonge vrouw die erg begaan is met het klimaat, het milieu en de wereldvrede. Daarnaast heeft ze een grote belangstelling voor dierenwelzijn, mensen met een beperking en de leefbaarheid van onze steden. Dat ze een open en sociaal karakter heeft, mag misschien ook nog even worden vermeld. En verder is ze erg muzikaal, ze houdt van beeldende kunst en vrienden omschrijven haar als bescheiden, tactvol, spaarzaam, plichtsgetrouw, vrolijk en communicatief. Dat is het zowat. Of zijn we nog iets vergeten?

JAAK VENNOODT (royaltywatcher) «Ja! De prinses heeft een eigen windmolenpark. Het moet nog gebouwd worden, maar het komt er. De voorlopige naam is Prinses Elisabethzone, maar daar is nog discussie over. Sommigen vinden Prinses Elisabethpark mooier.»

HUMO En wat heeft jouw voorkeur?

VENNOODT «Daar heb ik geen mening over, ik ben geen opiniemaker, ik ben gewoon een watcher. En dat beperkt zich niet tot onze royals, ik ben bijvoorbeeld ook birdwatcher.»

HUMO Een vogelspotter dus?

VENNOODT «Ja. Want met het bekijken van onze koninklijke familie ben je gauw klaar. Niet dat ik ben uitgekeken op die mensen, zeker niet. Maar je krijgt ze weinig te zien, en er zijn ook niet zoveel Saksen-Coburgs. Bij vogels ligt dat anders. Maar ook daar beperk ik me tot het waarnemen van die gevederde beesten, ik spreek daar geen oordelen over uit.»

HUMO Maar de ene vogel is toch interessanter of fraaier dan de andere?

VENNOODT «Dat zegt u. Maar is het porseleinhoen mooier dan een kip? Daar wil ik me niet over uitlaten, want je weet hoe het tegenwoordig gaat op de sociale media. Dingen worden uit hun context gelicht, fel overdreven en heen en weer getweet, en voor je het weet, krijg je alle kippenkwekers op je dak. Dan word je belaagd omdat je beweerd zou hebben dat je spontaan moet overgeven als je een kip ziet. Of ze schrijven uitspraken aan je toe die je helemaal nooit hebt gedaan, zoals het schandelijke: ‘Wie blind is geboren, heeft alvast het voordeel dat hij nooit een kip heeft moeten aanschouwen.’ Je kunt je als vogelwatcher dus maar beter op de vlakte houden.»

HUMO Welke vlakte?

VENNOODT «Het Mechels Broek bijvoorbeeld, of de polders rond Damme. Dat zijn echte vogelparadijzen.»

HUMO En krijg je daar ook weleens royals te zien?

VENNOODT «Zelden. Het omgekeerde is eerder waar: waar je royals ziet, zie je ook weleens vogels.»

HUMO Zijn vogels dan misschien royaltywatchers?

VENNOODT «Sommige misschien wel, maar zeker niet allemaal. Als je bijvoorbeeld een enorme zwerm spreeuwen door de lucht ziet zwalpen, dan moet je er niet van uitgaan dat die achter een joggende prins of prinses aan zitten. Hoeveel vogels er in ons land rondvliegen, is niet precies bekend, maar het moeten er miljarden zijn. De koninklijke familie bestaat uit, afhankelijk van hoe je telt, hoogstens een goeie twintig leden. Dat zou betekenen dat er pal boven elk lid dat de deur uit gaat, minstens vijftig miljoen vogels zouden vliegen. Dat kan dus niet, hè. De aarde zou ter plekke verduisteren, en die arme royals zouden al na vijf minuten door een vogelkak moeten waden met – volgens vooraanstaande biologen – een dikte van minstens 20 centimeter. Stel je maar eens voor! Dan moet het leger elke keer worden ingezet, met gespecialiseerd materiaal, om die mensen veilig naar binnen te brengen.

»Dus nee, vogels zijn gelukkig geen royaltywatchers. En daar moeten we héél blij om zijn.»

HUMO Dank u wel, uw uitleg was zo oninteressant dat hij op een bepaalde manier weer boeiend werd.

