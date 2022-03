William Boeva, winnaar van Humo’s Comedy Cup 2012: ‘Ik heb eigenlijk nog niet zo lang door dat ik een dwerg ben’

Zondag 13 maart wordt er tijdens de finale van Humo’s Comedy Cup 2021 - ja, dankzij de rekbare agenda van de theaterzalen is dat vermaledijde jaar nog niet volledig achterwege - een nieuwe comedykoning of -koningin. Dat Humo’s Comedy Cup winnen een springsplank is naar een roemrijke carrière bewijst ook de winnaar uit 2012: William Boeva. Het is dus in spanning afwachten wie de titel volgende week in de wacht sleept.