Win tickets voor de exclusieve première van Amelie Albrecht!

Humo’s Comedy Cup-winnares Amelie Albrecht toont tijdens haar nieuwe showcase aan hoe zwaar het leven wel kan zijn. Met een stevige portie je- m’en-foutisme en zelfrelativering brengt ze pure stand-upcomedy van het energiezuinige soort. Dankzij Humo maakt u kans op exclusieve tickets om op zondag 3 oktober in Arenberg (Blackbox) als eerste haar nieuwe show te bekijken. Doe HIER mee!

Dat het de moeite zal zijn, staat als een paal boven water. Na haar doortocht in Humo’s Comedy Cup had Oppersnor Guy Mortier lovende woorden voor de jonge comédienne: ‘Amelie is een pakket waar alles in zit: zeer goeie grappen, présence, een heel eigen stijl en hoogst komisch gebracht.’

ZWAAR LEVEN

Over het leven van de 28-jarige Amelie Albrecht kunnen we kort zijn: niet noemenswaardig. Na acht jaar tekenacademie kon ze nog niet tekenen, jarenlang vioolles leverde haar nog geen vaag gevoel voor muziek op en paardrijden moest ze opgeven omdat ze allergisch werd voor dieren. En dan zwijgen we nog over haar schoolcarrière.

Amelie kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou komen met haar grote mond en neiging om alles in het belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar in 2018 wel de overwinning van Humo’s Comedy Cup opleverde. Sindsdien verdient ze geld door zichzelf te zijn: charmant onverschillig. En toch is het leven er niet bepaald lichter op geworden. Blij moeten zijn omdat je dan toch iets van je leven maakt is ook een opgave. Het afgelopen jaar nam corona het helaas van haar over, maar vanaf nu toont Amelie graag zelf terug aan hoe Zwaar het Leven wel niet kan zijn.

Amelie’s comedy wordt gekenmerkt door een stevige portie je m’en foutisme en zelfrelativering. Pure stand-up comedy van het energiezuinige soort.

Amelie Albrecht • Geboren op 11 januari 1993

• Groeide op in Malderen en Dendermonde, waar ze nog steeds woont.

• Brengt comedy vanaf 2017: volgt Bas Birkers Comedy Academy en staat in oktober voor het eerst op een podium: The Joker (Antwerpen).

• Prijzen: Finalist Comedy Talent Award Utrecht 2018, juryprijs Commeere Comedy Cup 2018, Finalist Humorklas 2018 en winnares Humo’s Comedy Cup 2018

• Seizoen 2018-2019: op tournee met Steven Mahieu & The Young Ones

• Stond op Lowlands 2019

• Nam in 2019 deel aan De Slimste Mens Ter Wereld en schopte het tot in de finaleweken

Bekijk hier de set waarmee Albrecht Humo’s Comedy Cup won: