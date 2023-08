‘Zeg geen ‘toiletdame’, maar ‘Hygiëne protector & sanitair manager’’. Elk beroep verdient een fancy jobtitel

‘Bedrijven hanteren vaker zwaarwichtige jobtitels', zo kopt De Morgen vandaag boven een artikel over de trend om steeds meer baannamen op te waarderen met een decoratieve ‘director', ‘manager’ of 'coördinator’-titel. ‘Zeg geen ‘onthaalmedewerker', maar liever ‘creative director of first impressions.’’

Pijnlijke constatering: er is nog veel werk aan de winkel, want er zijn altijd heel veel banen in België met een zeer eenduidige naam. We helpen graag een handje: