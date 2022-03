‘Zonde he, al die winnaars van Humo’s Comedy Cup die zo vereenzamen’: Amelie Albrecht trekt verder door het comedylandschap

Zondag 13 maart wordt er tijdens de finale van Humo’s Comedy Cup 2021 - ja, dankzij de rekbare agenda van de theaterzalen is dat vermaledijde jaar nog niet volledig achterwege - een nieuwe comedykoning of -koningin. Dat Amelie Albrecht, de vorige winnares, haar titel zal moeten overdragen, inspireerde haar tot een pelgrimstocht op zoek naar de bron van de Vlaamse comedy, en, onvermijdelijk bij dat soort zielsroerende ondernemingen, haar echte ik. Onderweg ontdekt ze ook dat niet elke gelauwerde comedian even goed op zijn pootjes terecht is gekomen.

In aflevering 2 trekt Amelie Albrecht verder door het Vlaamse comedylandschap. De eindbestemming is deze keer het voetbalveld van FC De Kampioenen, maar onderweg raakt ze verstrikt in de kluwen van Wouter Deprez. De winnaar van Humo’s Comedy Cup 2003 is aan lager wal geraakt en ziet Amelie als de toekomstige koningin van zijn bijen-comedycommune.

‘Depressie, zelfmoord, echtscheiding, met winnaars van Humo’s Comedy Cup loopt het zelden goed af’

In de eerste aflevering start Amelie Albrecht enthousiast aan een bedevaart naar de bron van de Vlaamse comedy. Stap per stap hoopt ze tot inzichten te komen over wat de humor bij ons zo uniek maakt en en cours de route wil ze ook zichzelf leren kennen. Al snel volgt de ontnuchtering, want de titel van winnaar van Humo’s Comedy Cup blijkt niet garant te staan voor een leven vol roem, geld en aanbidding. Tenzij je heel je leven al droomde om vuil op te rapen uit schimmige struiken, zoals Lukas Lelie tegenwoordig doet.