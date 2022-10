‘Zweedse koffie? Als je ziet wat voor een bizar gedrag de Zweedse koffiedrinkers vertonen, lijkt het mij toch gevaarlijk spul’

Hebt u het ook gezien? ‘97 procent van de mensen kan probleemloos koffie drinken,’ zegt de Zweedse professor Bertil Fredholm in zijn boek ‘Koffiekunde’. Wij hebben het boek natuurlijk niet gelezen – we hebben wel wat anders te doen – maar we hebben er wel even in gebladerd: het gaat over receptoren voor de adenosinemolecule en zo. Scandinavische moeilijkdoenerij, dus. Nee, als we het over de gezondheidseffecten van koffie willen hebben, dan richten we ons liever tot iemand die met beide voeten in de medische praktijk staat.

HUMO Is koffie zo onschuldig als die Zweedse professor beweert?

DR. KOEN DE ZEULDER «Bij mij gaan er alarmbellen af als ik iemand ‘Zweedse professor’ hoor zeggen. Tien jaar geleden haalde de fysicus Olle Andersson het wereldnieuws met de ontdekking dat we met z’n allen achteruitgaan in de tijd. Morgen is dus gisteren, en andersom. Er zijn nog steeds Zweden die dingen mompelen als: ‘Ik zie het verleden somber tegemoet’, ‘Later was alles toch beter’ en ‘Weet je nog, toen Pogacar volgend jaar de Tour won?’ Want als een professor om het even wat uitkraamt, dan geloven die brave Zweden dat meteen. Ik ben eerder geneigd te denken dat koffie uiterst giftig is, wanneer zo’n geflipte wetenschapper het tegendeel beweert.»

HUMO Zijn alle Zweedse geleerden zulke warhoofden?

DE ZEULDER «Ik heb een tijdje les gegeven aan de universiteit van Göteborg. Mijn Zweedse collega’s spraken elke dag af welke vakken ze de volgende dag zouden geven – of de dag ervoor, als het aanhangers waren van professor Andersson. En ze hadden rare opvattingen over de vakinhoud. Musicologie ging volgens sommigen over mussen, heggenmusicologie was daar dus een deelvak van. Paleontologie had iets met palen te maken en criminologie met de Krim.»

HUMO Welk vak doceerde u daar?

DE ZEULDER «Chirurgie, en dat was bijna niet te doen. Dan had je bijvoorbeeld een student die plots zei: ‘Heel interessant, maar als je een ingreep moet doen op de burgemeester van Lubbeek, moet je dan niet eerst een cursus theologie volgen?’ Anderen weigerden lessen te volgen als ze niet eerst een diploma kregen, want anders zou het universum ontploffen. Dat had professor Andersson namelijk bewezen. Ik werd daar stapelgek van. Na drie weken hield ik het voor bekeken. Om weer wat helderheid in mijn hoofd te krijgen, besloot ik een maand door de fraaie Zweedse wouden te zwerven. Daar heb ik vreemde dingen meegemaakt.»

HUMO Dat klinkt intrigerend. Vertel ons alles!

DE ZEULDER «Ik liep door het herfstige woud, en plots zag ik hoe de herfstblaadjes omhoogdwarrelden om zich aan de takken van de bomen te hechten. Ik begreep meteen wat er aan de hand was: die ellendeling van een Andersson stalkte mij, hij had de tijd in achteruit gezet om te bewijzen dat zijn theorie klopte. Ik zag hem een eindje verderop staan, half verscholen achter een struik. ‘Meneer Andersson,’ riep ik, ‘ik ben niet onder de indruk. Want als de tijd achteruitloopt en tegelijkertijd achteruit lijkt te lopen, dan loopt hij gewoon vooruit, zoals vanouds. Hou dus maar op met die flauwekul en zoek een nuttig beroep!’ De professor kwam tevoorschijn en besloot ter plekke schrijnwerker te worden.»

HUMO Hoe deed die man dat, de tijd in achteruit zetten?

DE ZEULDER «Met een dinges, het woord ontsnapt me nu even, er zijn apparaten waarmee je dat kunt. Misschien handig als je gisteren een barbecue wilt geven omdat het mooi weer was, maar echt nuttige dingen kun je daarmee niet doen.»

HUMO Om even terug te komen op ons onderwerp: is koffie gezond of net uiterst giftig, zoals u suggereerde?

DE ZEULDER «Ik drink elke dag koffie en ik kan nog fluks over de keukentafel springen. Hoewel ik dat nooit doe, omdat ik niet met mijn hoofd tegen de dampkap wil knallen. Niks mis met koffie. Maar Zweedse koffie? Als je ziet wat voor een bizar gedrag die Zweedse koffiedrinkers vertonen, lijkt mij dat gevaarlijk spul.»

