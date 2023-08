‘Alle klimaatmaatregelen zijn zinloos en nutteloos zolang de overbevolking niet wordt aangepakt’

Ik was blij verrast met de lezersbrief van Ron Gabel in Humo 4327. Ik was ervan overtuigd dat ik de enige mens op onze planeet was die weet wat de oorzaak is van onze klimaat- en andere problemen. Ron Gabel weet het dus ook, dan zijn we toch al met twee.

De enige oorzaak is de overbevolking, en de enige oplossing is zo snel mogelijk de menselijke bevolking halveren, en nog minder mensen zou nog veel beter zijn.

Alle andere maatregelen zijn zinloos en nutteloos zolang de overbevolking niet wordt aangepakt. Bovendien is het heel gemakkelijk en kosteloos te realiseren, maar dat is een ander verhaal.

Frederik Hoegaerts, Londerzeel.

