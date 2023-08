‘Als 50-jarige single herken ik veel van Jasmiens avonturen in de datingjungle’

Wekelijks lees ik met veel plezier de grappige, realistische en herkenbare column van ­Jasmien ­Vandermeeren. Als 50-jarige single man herken ik enorm veel in haar avonturen in de datingjungle, online en offline. Zelf kan ik ook een mooi naslagwerk opstellen over hilarische, ontgoochelende, leugenachtige en rampzalige dates.

Mijn laatste date, enkele maanden geleden, was met een vrouw die al vooraf had bedacht hoe ze me in de kou zou laten staan. Haar ­leugens en acteerwerk waren iets te doorzichtig en van een kinderlijk niveau. Eerlijk zijn is voor veel mensen blijkbaar moeilijker dan zich belachelijk maken.

Eén zekerheid heb ik al­vast: na de zomer zal ik de tekstjes van Jasmien missen.

C.L., Kortrijk.

