‘Als alle landen zich zo zouden inzetten voor de natuur als Tanzania, zou onze planeet nu niet zo kreunen’

Naar aanleiding van mijn lezersbrief over het klimaat in Humo 4327 kreeg ik van andere lezers kritiek op mijn reis naar Tanzania. Net zoals op Facebook en andere sociale media staan mensen klaar met hun mening over een persoon zonder dat ze die kennen of op de hoogte zijn van de achtergronden.

Ik heb drie jaar gespaard voor die reis. Ik heb geen rijbewijs, dus rij ik niet met de auto. Ik gebruik het openbaar vervoer en de fiets en ga veel te voet.

Ik had graag eens kritiek gehoord op de vliegbewegingen die de Champions League of het Formule 1-circus veroorzaakt, of op de nutteloze verspilling bij het gebruik van privéjets. Dan vind ik de kritiek op mijn reis maar kleintjes.

Ja, de bevolkingsaangroei is misschien wel het grootste probleem, samen met de klimaatverandering en de teloorgang van de biodiversiteit. En ja, ook in Tanzania is dat een probleem, maar dat land heeft elf nationale parken met een oppervlakte van bijna West-Europa. Het besteedt meer geld aan natuur dan de Verenigde Staten aan zijn parken. Als alle andere landen zich zo zouden inzetten voor de natuur, dan zou onze planeet nu niet zo kreunen.

Ronald Verheyen, Mortsel.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: