‘Als de gemiddelde temperatuur met 3 graden is gestegen, zal het daar niet bij blijven’

In Humo 4329 geeft Jean-Marie Dedecker in een dubbelinterview met Noël Slangen andermaal zijn visie op de klimaatverandering, waarbij hij de ernst van de feiten sterk minimaliseert. Noël Slangen is het dikwijls niet eens met hem.

Jean-Marie Dedecker vindt een globale temperatuurstijging met 3 graden best aanvaardbaar. Maar als het zover is, zal het daar wellicht niet bij blijven. Hij heeft het over de IPCC-rapporten, waaruit blijkt dat slechts 4,6 procent van de CO2-uitstoot te wijten is aan menselijke activiteiten. Het is inderdaad zo dat de invloed van die activiteiten op de koolstofcyclus aanzienlijk minder is in vergelijking met de natuurlijke ecologische processen; de jaarlijkse CO2-uitstoot door planten is veel groter dan die van de mens.

Het cruciale verschil is echter dat op jaarbasis, wereldwijd en verspreid over de seizoenen de natuurlijke in- en uitgaande transfers van broeikasgassen tussen de atmosfeer en de planten in evenwicht zijn door de fotosynthese. Menselijke transfers zijn dat duidelijk niet. Dat verzwijgt hij. Daar moet nog de CO2 aan toegevoegd worden door de massale bosbranden en de woudkap, waardoor het evenwicht volledig zoek is.

Wordt het te warm, dan moeten we maar de airco aanzetten. Maar dan zal de opwarming juist toenemen, door de stijgende vraag naar elektriciteit die voor het merendeel wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.

Jean-Marie Dedecker beweert voorts dat we met zijn allen in 2035 in een stekkerautootje moeten rijden, zoals hij het denigrerend noemt. Het klopt dat vanaf dan geen auto’s meer gemaakt mogen worden die op fossiele brandstoffen rijden, maar tot dan mogen ze wel nog verkocht worden.

Met dat stekkerautootje kunnen we volgens hem niet naar de kust of de Ardennen rijden. Nochtans kun je er wel zijn geliefde snelheid van 190 km per uur mee halen op de autosnelweg.

Tot slot spreekt hij zichzelf tegen door de vervanging van de kerncentrales door gascentrales te bekritiseren als vervuilend, terwijl hij een diesel verkiest boven een stekkerautootje.

M. Dierick, Aalst.

