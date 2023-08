‘Als we een koolstofvrije maatschappij willen, hoe is dat dan mogelijk zonder overgangsperiode?’

Roger Hallam, één van de oprichters van Extinction Rebellion en Just Stop Oil, stelt in Humo doodleuk, maar zonder enig gevoel voor humor: ‘Achteraf zal de mensheid ons dankbaar zijn.’ Deze goeroe en finaliteitsdenker - niet alleen vanwege zijn ‘einde der tijden’-visie - stelt dat er stante pede een einde moet komen aan de aardoliewinning. Maar als we tegen pakweg 2050 een koolstofvrije maatschappij willen, hoe is dat dan mogelijk zonder overgangsperiode, zonder olie bijvoorbeeld, zodat ook Hallam ondertussen zijn smartphone kan blijven gebruiken om zijn klimaatklevers aan te sturen? Zou zijn kledij trouwens ook volledig vrij zijn van aardolieproducten? Kortweg: mitigatie betekent onmiddellijke stopzetting. Al de rest is adaptatie en blijkbaar des duivels.

Soms denk ik dat, in de tijd van Hitler en andere nazi’s, mensen als Roger Hallam de eerste fascisten zouden zijn geweest. De mentaliteit hebben ze al.

Patrick De Reyck, Bazel

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: