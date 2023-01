Amrabat heeft in zijn hele carrière zes doelpunten heeft gemaakt: één raak schot per jaar. Nu biedt Liverpool 70 miljoen voor hem

Sofyan Amrabat begon zijn carrière bij HSV De Zuidvogels. In 2007 werd hij goed bevonden voor de jeugdafdeling van FC Utrecht, waar hij in 2014 ook zijn debuut bij de senioren van de Eredivisie maakte. Drie jaar later, we schrijven 2017, ging hij voor een transfersom van 4 miljoen euro naar Feyenoord. Rooide het daar niet. In 2018 nam Club Brugge hem over voor 2,5 miljoen. Ze gaven hem een contract van vier jaar, maar nooit een basisplaats. Gedesillusioneerd vertrok Amrabat in 2019 uit Brugge, niemand op en rond Jan Breydel was er rouwig om. Waar moest hij naartoe? Op huurbasis wilde Hellas Verona wel een gokje wagen en in de betrekkelijke anonimiteit van de Italiaanse provincie bereikte Amrabat zo’n aardig niveau, dat hij in 2020 de aandacht van Fiorentina trok. Die middenmoter vraagt nu 50 miljoen voor Il Monstro, begeerd door alle Europese topclubs na zijn prestaties op het voorbije WK, waar hij tot de kring van wereldsterren is doorgedrongen.

FC Liverpool schijnt het hardst van Amrabat te dromen. Vorige week verloren coach Klopp en zijn jongens met 3-1 van Brentford, de Amerikaanse eigenaar van de Reds heeft inmiddels zeker 60 à 70 miljoen geboden voor Amrabat, die in zijn 223 wedstrijden lange carrière zes doelpunten heeft gemaakt. Zes. Eén raak schot per jaar. En nu superster, topverdiener, monstro.

Hoe en waarom hebben Utrecht, Feyenoord en Club Brugge het zo hopeloos verkeerd kunnen doen? Ze lezen niet. Een beetje boekenwurm had geweten dat Amrabat voorbestemd was om wereldberoemd te worden. Hij hoort thuis in het rijtje van Oblomov, Ulysses, Ivanhoe, Lolita, Cyrano, Iskander en Frankenstein. Amrabat is het romanpersonage dat bij De Zuidvogels aan zijn zwerftocht over bergen en zeeën, woestijnen en hoogvlaktes begon. De halve dag in bed liggen zoals collega Oblomov deed hij niet, Amrabat stofzuigde het middenveld dat het een aard had. Lucratieve investering? Nooit en te nimmer zullen we dat beleven, dachten de voorzitters en coaches van Feyenoord en Brugge die, ziende blind, niet doorhadden dat ze een bestseller in huis hadden. Amrabat, de man die de CIA te slim af was en de Russen aan de kennis zou helpen waarmee ze als eersten op Mars zouden landen. Léés het onuitgegeven manuscript ‘Amrabat’ van Stephen King, geniet van de hoofdstukken waarin hij de hitlijsten bestormt met een onnavolgbare verhandeling over financieel geniale plannetjes en later een ordinaire oplichter blijkt te zijn die Interpol nooit zal terugvinden. (Amrabat woont met een onherkenbaar gelaat van plastic op zijn tropische eiland en zet de bloemetjes buiten met zijn Amrabatina.)

Vrouwen, rijkdom, macht: het kan allemaal, maar na de torenhoge Qatarese verrijzenis vrees ik de val. Het zal niet lang duren of Amrabat zakt van het wonder van Doha af naar de status van overbodige middenvelder in Liverpool. Tegen het voorjaar van 2023 zit hij op de bank. FC Liverpool wil hem lozen, maar op Aarhus na zijn er geen clubs geïnteresseerd. Tot het lieve Hellas Verona zich bereid toont de verloren zoon op huurbasis terug te nemen, mits Liverpool het salaris doorbetaalt. De onderhandelingen verlopen stroef. Maanden, jaren gaan heen en zelfs zijn naaste familie weet op een gegeven moment niet waar Amrabat zich bevindt. Een waarzegster beweert dat hij in de VS een postzegelhandel drijft. Blijkt te kloppen. De mooie Amrabatina is er al lang vandoor, Amrabat zelf is volgens de buren in Vietnam aan het vissen.