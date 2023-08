Arnon Grunberg: ‘Beste Jevgeni Prigozjin, u kunt even geen bloed meer verspillen’

Beste Jevgeni Prigozjin,

We gaan ervan uit dat u dood bent, al maakte The New York Times gewag van geruchten dat u niet in het vliegtuig zou hebben gezeten dat ergens tussen Moskou en St. Petersburg is neergestort. U zou in een tweede vliegtuig hebben gezeten dat kort na het eerste zou zijn opgestegen. De krant schreef netjes dat deze geruchten niet geverifieerd konden worden. De Amerikaanse geheime diensten zeiden ook niet zeker te weten dat u dood was, maar ja wat is zeker?

De Standaard was begrijpelijkerwijs minder afwachtend en trok de voor hand liggende conclusie, uw mars richting Moskou van eind juni zou een ‘zware misrekening’ zijn geweest. Ik was toen in het badplaatsje Bad Pyrmont te midden van keurige bejaarden en even hield ik rekening met de Russische paleisrevolutie waarover al vaak en veel was gespeculeerd.

Zou ik later moeten zeggen, ‘ik was in Bad Pyrmont tijdens de mars van Prigozjin’? Maar nee, de mars eindigde zoals menig mars eindigt, in geruchten, chaos en onduidelijke deals. U mocht of moest naar Belarus. Maar ging toen toch maar naar Afrika. Wat u ermee wilde bereiken was ook onduidelijk. Een efficiënter Russisch leger? De Süddeutsche beweert dat u met de mars de Russische minister van defensie van zijn post wilde stoten, alsmede stafchef Gerasimov.

Ik wijs er in dit verband zachtjes dan op dat berichtgeving over het Oekraïense offensief grotendeels is stilgevallen, de terreinwinst schijnt minimaal te zijn, en de Russische versterkingen schijnen ook op het conto van uw huurlingenleger geschreven kunnen worden.

Lees ook: Militair historicus Tom Simoens: ‘We hebben de Oekraïners overschat en de Russen onderschat’ Onze Man keek vijf dagen naar Russische staats-tv: ‘Het Kremlin beseft toch dat er een grens is waar je niet over kan gaan’ Rusland-kenner Derk Sauer: ‘Als puntje bij paaltje komt, drinken de Russische soldaten nog een flinke fles wodka en storten ze zich toch in het gevecht’

Dat Rusland de oorlog in Oekraïne niet maar de oorlog in Afrika wel aan het winnen is, is ook mede te danken is aan huurlingenleger Wagner. Uw huurlingen zouden bijvoorbeeld een hand hebben gehad in de recente coup in Niger. Waarna de junta daar Wagner om hulp vroeg. Zo kennen we de coup weer.

Enfin, uw kleurrijke leven kan hier niet onvermeld worden, Eva Cukier vatte het in NRC uitmuntend samen. U begon als crimineel, maar u zag mogelijkheden toen de Sovjet-Unie implodeerde, en via de verkoop van hotdogs – een verkoop die in die tijden in handen was van lokale maffiabazen – werd u uitbater van hippe restaurants. Zo mocht u Poetins gasten Jacques Chirac en George W. Bush serveren, u deed dat, zo suggereert een foto, met verve. Nou ja als je eenmaal Chirac en Bush eendenlever hebt geserveerd, en je bent ambitieus, en je bent een Rus, dan ligt een huurlingenleger voor de hand.

Hoewel ik nooit staatshoofden eendenlever heb geserveerd moet ik bekennen dat zelfs ik weleens met de gedachten speel een klein en relatief beschaafd huurlingenleger te beginnen. Maar het blijft vooralsnog bij gedachten, dromen.

Beeld AFP

Hoe het verderging? U zit met twee van uw huurlingen in een kuuroord aan de Zwarte Zee, schrijft Cukier. De twee huurlingen missen wat ledematen, een van de huurlingen vertelt dat hij tien jaar in de gevangenis had gezeten en nog dertien te gaan had. En u antwoordt daarop lachend: ‘Nu ben je een oorlogsheld.’

De broer van het slachtoffer van die ‘oorlogsheld’ is ontzet als ze de dader daar ziet zitten, weliswaar zonder rechterbeen maar met een medaille om de nek. Strafvermindering in ruil voor een rechterbeen, de medaille als naspijs.

Het heeft even geduurd voor u toegaf dat de Wagner-groep uw kindje is, en u schijnt ook achter een ‘trollenleger’ te hebben gezeten dat de Amerikaanse verkiezingen van 2016 beïnvloed zou hebben. In hoeverre dat de Amerikaanse kiezer van zijn verantwoordelijkheden ontslaat? Je kunt niet zeggen, de kiezer is onschuldig omdat er trollen uit Rusland actief waren. Dat gaat me te ver.

Over u weten we genoeg.

Nu is Poetins kok dood. Jezus wilde wraak afschaffen maar waar de Maffia regeert zit de wraak op de troon. In keurige democratieën zal op beschaafdere wijze wraak worden genomen maar reken maar dat ook daar wraak wordt genomen.

Tijdens de mars hebben uw huurlingen Russische helikopters en gevechtsvliegtuigen neergeschoten. Nu is uw vliegtuig, zo wordt aangenomen, door Poetin uit de lucht gehaald. Een dictator als Saddam heeft mensen voor minder laten liquideren.

Poetin is van een van zijn vijanden af. Er zijn nog talloze te gaan. Poetin verzwakt, Poetin doodziek? Poetin gaat nog even door. De gewoonte om criminelen in gevangenissen te rekruteren zal allicht zonder u worden voortgezet, ergens in Moskou of St. Petersburg loopt een verkoper van hotdogs rond die het in zich heeft om over enkele decennia een klein huurlingenleger op te zetten. Hoewel Machiavelli meende dat er met huurlingen niets te beginnen valt moet worden geconcludeerd dat je een eind kunt komen met huurlingen, zeker als je ze inzet om een regulier leger te ondersteunen, om het smerige werk op te knappen waar het reguliere leger geen zin in heeft.

Ik denk niet dat Poetin zijn invloed in Afrika en het Midden-Oosten nu zal opgeven. Integendeel, hij heeft weer wat vijanden succesvol geïntimideerd. U was een dead man walking, nu een dead man.

Met Poetin deelt u een volstrekte minachting voor leven, de verleiding voor god te spelen blijft groot, alleen u kunt even geen bloed meer verspillen.

Echter zoals we weten: aan bloedverspillers geen gebrek.

Vriendelijke groet,

Arnon Grunberg