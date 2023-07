Arnon Grunberg: ‘Beste Mark Rutte, ideologische lenigheid wordt, als je niet oppast, de wegbereider van het nieuwe fascisme’

Beste Mark Rutte,

‘Als de heer Rutte een leidraad heeft, dan is het constante ideologische flexibiliteit,’ schreef columnist Charlemagne in The Economist. Nu ben ik ervan overtuigd dat u nog een comeback zult maken op het internationale toneel. Eerst nu even het afscheid, dan de comeback. Charlemagne had het geloof ik niet bedoeld als compliment. Maar de ware flexibele kan in een belediging ook een compliment zien.

Ideologische lenigheid moet een gebrek aan ideologie verhullen. Dat gebrek is misschien de kern van het liberalisme. Géén ideologie is natuurlijk ook ideologie. Thatcher heeft het thatcherisme voortgebracht, zelfs Blair heeft volgens Charlemagne iets voortgebracht naast de Irak-oorlog, maar u laat niets achter, zegt hij. Het ruttisme is slechts een ­goedlachse verschijning waarachter de wil naar Nederlandse macht schuilgaat.

U hebt de lach gepolitiseerd en om die reden vergelijkt Charlemagne u met Teigetje, de goedlachse kameraad van Winnie de Poeh. Henk Hofland zei over u: ‘Hij lacht me te veel.’ Eigenlijk kun je niet genoeg lachen. En volgens een commentator in Trouw bent u de enige die het toneel met daarop de lijken van Rutte IV lachend heeft verlaten.

Charlemagne formuleert het zo: ‘Achter de vriendelijke houding van Rutte gaat een politiek killersinstinct schuil. De lijst van voormalige rivalen die met vervroegd pensioen moesten is lang.’ Dat zeiden ze ook over Merkel. Zij zou met haar killersinstinct vele mannelijke rivalen de bossen in hebben gestuurd. Eén van haar oudste rivalen, Friedrich Merz, leidt inmiddels de CDU. Niets is zo vergankelijk als macht.

Zoals in het boek Prediker te lezen valt: ‘Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan, want het is niet meer dan lucht en najagen van wind.’ Die afkeer is u vreemd. U jaagt lucht en wind na met dezelfde hartstocht waarmee u lacht. De lucht, de wind en de lach, voor u zijn ze eender. Als u voor het najagen van wind en lucht akkoorden moet afsluiten met Tunesische dictators, dan doet u dat graag. Ideologische lenigheid wordt, als je niet oppast, de wegbereider van het nieuwe fascisme.

Al met al is Charlemagne vriendelijker voor u dan veel Nederlandse scribenten. Zeven van de tien Nederlanders beoordelen de situatie in het eigen land als goed, in Frankrijk zijn dat er slechts drie op de tien. Maar de Fransen wensen te leven in een permanente staat van net-niet-revolutie, omdat ze anders het gevoel hebben niet te bestaan. De Nederlander komt pas echt tot leven als hij omgeven is door permanente leegte, waarover hij dan op een terras zijn beklag doet. Was het niet de rijzende ster in de Nederlandse politiek, Caroline van der Plas, die zei dat de Nederlander niets anders wil dan een leuke vakantie en een pilsje in het café? De zin van het leven voor de Nederlander is vakantie. Vakantie van alles, uiteindelijk ook van ideologie, ja van het leven, maar niet van het eigen land, want voorgoed naar Canada of Australië trekken doen ze niet meer tegenwoordig.

Columnist Sheila Sitalsing vatte het in De Standaard prozaïscher samen: ‘Een illusie van middelmatige burgerlijkheid, daar stond Rutte voor.’ Maar wat is de illusie? De burgerlijkheid? Of de middelmatigheid? En zijn we niet allemaal burgerlijk? Of dwaalt er ergens nog een laatste bohemien rond? Misschien bedoelt Sitalsing ‘kleinburgerlijk’, misschien vindt ze het ‘bekrompen’ om een hekel te hebben aan vergezichten. De bekrompenheid is onder ons, maar kan ze bestreden worden met vergezichten? Charlemagne zei het beter: de Nederlander wenst meer van hetzelfde, daarom stemde hij op u.

Het vergezicht van het tegengeluid is een Nederland zonder asielzoekers. Ook dat is elders niet anders: men zoekt een vijand en staart naar de vreemdeling. Er was ooit een tegengeluid in Nederland dat de EU wilde verlaten en van het land een protectoraat van Poetins Rusland wilde maken (Baudet en de zijnen), maar dat geluid is politiek gezien gemarginaliseerd.

Petra de Koning schrijft in NRC: ‘Op de middelbare school speelde Mark ­Rutte politieke interviews na, samen met zijn beste vriend.’ Zoals anderen ervan dromen betaald voetballer te worden, zo droomde u ervan premier te worden. ‘Alles was al eens geoefend,’ schrijft De Koning, ‘ook een aftreden.’ Prachtig. Jammer alleen dat het script bedroevend was.

In haar artikel citeert De Koning nog voormalig NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer: ‘Een vogeltje dat te vroeg fluit, is voor de poes.’ Maak je verlangens niet kenbaar, dat wordt je dood.

Fluit niet te vroeg, beste heer Rutte. Maar ook daar zult u vast op geoefend hebben, op tijdig fluiten. De lach zal u overleven.

Vriendelijke groet,

Arnon Grunberg