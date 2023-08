‘Artsen moeten voorzichtig zijn als ze hun diagnose meedelen’

In Humo 4324 las ik het interview met Frauke, de vriendin van Tore Sercu. De dokters gaven hem eerst zes maanden, daarna nog één maand. Daar moesten ze wel van uitgaan bij zo’n agressieve kanker. Het is moeilijk om dan niet in paniek te raken... Meestal hebben de dokters wel gelijk, maar meestal geven ze die prognoses niet meer, omdat ze het gewoon niet weten.

Ik moest denken aan wat ik recent heb meegemaakt. Vijf jaar geleden werd bij mij een stent geplaatst wegens een verstopping in de kransslagader. Ik moet me sindsdien jaarlijks laten controleren, en nu was de cardioloog formeel: ik moest een tweede stent laten plaatsen. Maar na een coronarografie zei de dienstdoende arts dat er nauwelijks verschil te merken was in vergelijking met vijf jaar geleden.

Dat een cardioloog steunt op computerbeelden, is logisch, maar het ware nuttig geweest als hij na de obligate inspanningsproef had gevraagd hoe ik me voelde. Anders had hij geweten dat ik me voor en na de controle zeer goed voelde.

Wegens de zogezegde hoogdringendheid van de nieuwe ingreep voelde ik me lange tijd onrustig en angstig. Het gaat tenslotte om je hart. Gelukkig wist een professor huisartsgeneeskunde mij gerust te stellen met een genuanceerd advies. Misschien moeten artsen in hun opleiding leren voorzichtig te zijn met diagnoses en de manier waarop ze die meedelen. Dat zou véél mensen veel leed besparen.

Marcel Cuvelier, Gent.

