‘Bart De Pauw heeft de pech aangepakt te worden voor iets waar anderen al eeuwen mee wegkomen’

Journalisten die Bart De Pauw belagen met camera en microfoon, nieuwsupdate na nieuwsupdate, geroep in de rechtszaal, gênante berichten: het proces-De Pauw is een grotesk circus. Ik krijg er plaatsvervangende buikpijn van. Buikpijn als ik denk aan die vrouwen, maar ondertussen ook een beetje als ik denk aan De Pauw. (Hoewel: hij had dat hele circus nog kunnen tegenhouden met een verontschuldiging, al had hij dan natuurlijk kunnen fluiten naar de schadevergoeding die hij later nog van de VRT wil eisen.)

De openbaarheid van het hele gebeuren, dat is het misselijkmakende. Het gedrag van De Pauw is ontegensprekelijk irritant, slijmerig en soms zelfs viezig – persoonlijk vind ik het walgelijkste misschien nog wel het recycleren van steeds dezelfde dichtregel om telkens weer een ander jong blaadje te proberen versieren. En ja, soms antwoordden de vrouwen. Lief, grappend. Maar wat wil dat zeggen? We leren te behagen, we leren om ongemak weg te lachen, om ons gevleid te voelen door de aandacht van een succesvol iemand. Het zit zo in ons systeem dat we vaak niet eens voelen wanneer het te ver gaat, laat staan dat we het meteen helder kunnen formuleren.

De Pauw is het typevoorbeeld van zo’n succesvol iemand, een man die weinig antennes heeft voor andermans grenzen, die zich niet veel kan voorstellen bij de impact van iets wat voor hem weinig betekent. Dat maakt hem nog lang geen monster. Maar gedrag als het zijne vertroebelt professionele relaties. Het hoort niet thuis op de werkvloer – dat had de VRT, lang voor het parket er lucht van kreeg, goed begrepen.

Moet De Pauw strafrechtelijk veroordeeld worden, voor belaging of elektronische overlast? Dat laat ik aan de rechters. Verdient de zaak deze enorme publieke aandacht? Je kunt bepleiten dat De Pauw die voor een stuk mee over zichzelf heeft afgeroepen. Zit er, zoals zijn advocaten insinueren, een ‘systeem’ achter dit groteske circus? Een hijgende troep mediahonden die de Vlaamse Weinstein moesten en zouden vinden? Toen ze er geen vonden, verzonnen ze er wel één? Hilde Van Mieghem en Christine Mussche, kwade geniussen die de vrouwen coachen om hetzelfde verhaal te brengen, trauma’s te verzinnen waar er aanvankelijk geen waren? Maar complotten bestaan niet. De werkelijkheid is grilliger, verwarder, moeilijker te mennen, een ongelukkige aaneenschakelingen van gebeurtenissen. En soms valt een gebeurtenis toevallig helemaal samen met de zeitgeist. Bart De Pauw heeft de pech aangepakt te worden voor iets waar anderen al eeuwen mee wegkomen – wat dat betreft zitten we op een kantelpunt.

Wat de uitspraak ook wordt: mensen met macht zullen in het vervolg misschien twee keer nadenken voor ze een aangebrand bericht sturen naar collega’s die van hen afhankelijk zijn. Mensen die zulke avances krijgen zullen het spelletje misschien niet meer zo lang meespelen, half gevleid half angstig. Ze zullen sneller aanvoelen wat ongepast is en waarom, zullen de moed en helderheid vinden om een harde streep in het zand te trekken. Om dat te bereiken moeten we, vrees ik, dit circus met z’n allen ondergaan – buikpijn of niet.