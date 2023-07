‘Bedankt, Delphine Lecompte en alle klimaatactivisten’

Bedankt, Delphine Lecompte, om in jouw eigengereide stijl mijn gevoelens onder woorden te brengen (‘Wie nu nog het vliegtuig neemt, verdient het om naar adem te happen, te verdampen of te ontploffen’ op humo.be). Bedankt, alle klimaatactivisten van Just Stop Oil, Extinction Rebellion en Letzte Generation. Respect!

Zoals secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties zei: ‘The era of global warming has ended, the era of global boiling is here.’ Dit is nog maar het begin.

Veerle Roosens, Kerkom.

