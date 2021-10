‘Beffen vind ik eigenlijk een overschatte techniek’

Deze column komt uit ‘Alles went behalve een vent’, een verzameling columns die de Nederlandse schrijver Yvonne Kroonenberg jarenlang schreef voor Playboy.

‘Een Spanjaard is een klein mannetje met zwart haar en een klotehumeur omdat hij vindt dat hij te weinig neukt.’ Dat is een Spaans gezegde en er zijn vast Spanjaarden die zich daaraan houden. Zo ontstaat een volksaard. Italianen zijn vurig, dat komt door de opera, Zweden zijn bedreven minnaars, want die worden al op de kleuterschool voorgelicht en Engelsen kunnen er niks van. Ik heb een Engelsman eens horen zeggen dat het niet goed is vrouwen te veel te verwennen. ‘Wij Engelsen vinden dat je ze moet laten hunkeren,’ zei hij, ‘dan zijn ze dankbaar voor alles wat je beter doet dan een konijn.’

Ik legde uit dat vrouwen die een konijn in bed treffen, niet gaan hunkeren, maar geeuwen, maar de Engelsman haalde zijn schouders op. Van Fransen zeggen ze dat ze gespecialiseerd zijn in cunnilingus. ‘Ik heb een tong van fluweel,’ verzekerde een Fransman in een café me op een keer. Ik trapte erin. Door een Fransman gebeft worden, dat leek me wel wat. Het werd niks. Na een paar likjes was de voorstelling afgelopen. Eigenlijk vind ik het een overschatte techniek. Het is natuurlijk heel gerieflijk door een warme zachte tong gestreeld te worden, maar een beetje ongezellig is het ook. Boven aan de matras ligt zij met lege armen, hij is een verdieping lager aan het werk.

‘69,’ raadde iemand aan. Dat is een mogelijkheid. Het wordt dan wel druk in bed. ‘Is beffen niet het verrukkelijkste dat een vrouw kan overkomen?’ vroeg een man, die beweert dat hij een vrouwenkenner is. Ze zeggen van hem dat hij gigolo is geweest op Ibiza. Of het waar is, weet ik niet. ‘Lesbiennes beffen toch allemaal?’ hield hij aan. Ik knikte en dacht aan mijn lesbische vriendin. Met haar had ik het laatst ook over beffen. Zij woont samen met een vrouw. ‘Sinds wij een elektrische tandenborstel hebben, beffen we bijna nooit meer,’ vertelde ze. ‘Een erotische uitvinding van belang zo’n ding en je kunt er ook je tanden mee poetsen.’

De volgende dag zag ik de voormalige gigolo op een receptie. Ik had een vriendin bij me, stelde haar aan hem voor. Die liet er geen gras over groeien. Hij stelde meteen zijn dringende vraag: of vrouwen graag gelikt worden. ‘Ja hoor,’ zei de vriendin. ‘Hoe liep het af?’ vroeg ik naderhand. ‘Hij was niet meer van het onderwerp af te brengen,’ vertelde ze. ‘Wij zijn na die receptie nog gaan eten en ik had hem meegenomen naar huis. Ik was van plan seks met hem te hebben, maar het is er niet van gekomen.Hij kwekte maar door over dat beffen, zei dat hij het desnoods de hele nacht volhield, dus heb ik hem mijn huis uitgebonjourd.’ ‘Waarom?’ vroeg ik verwonderd. ‘Ik hou niet van die flauwekul. Ik maak zelf wel uit of ik iets lekker vind. Als zo’n man als een razende aan je orgasme gaat liggen werken, krijg ik de zenuwen.’

In zekere zin is de seksuele revolutie goed gelukt. In een solide staatsbestel zijn de mensen een beetje onverschillig. Komen we vandaag niet tot ongekende hoogtepunten, dan misschien morgen of volgende week. Verleden week werd ik opgebeld door een man. ‘Wat doe je de laatste tijd?’ ‘Ik praat steeds over beffen,’ zei ik. ‘Waarom niet over pijpen?’ vroeg hij. Maar daar had ik het al over gehad. Laatst zat ik met een vriend in de bioscoop te wachten tot de film begon. Ik vertelde dat ik pijpen heel gezellig vind, maar dat ik na verloop van tijd altijd kramp in mijn kaken krijg. ‘Dat komt doordat je te lang doorgaat,’ zei hij. ‘Als een man eenmaal op dreef is, heeft hij niet genoeg aan zo’n zacht mondje, dan moet er meer gebeuren, iets stevigers. Daar valt niet tegen op te pijpen.’ Toen begon de film.

In liefdesscènes van Amerikaanse films doet altijd veel beddengoed mee. Aan de bulten in de sprei kun je zien wat er gebeurt. ‘Kijk, zij pijpt hem!’ fluisterde ik. ‘Hij vindt er niks aan, hij kijkt naar zijn telefoon.’ ‘Hij vindt het wél leuk, alle mannen vinden het lekker.’ Maar dat is niet waar, ik heb het zelf meegemaakt dat ik me uitputte in exquise tongkrullen terwijl mijn minnaar zacht lag te zuchten. Toen ik na een poosje hogerop kwam, bleek hij in slaap te zijn gevallen. De meeste vrouwen doen het vooral uit liefde, niet zozeer uit lust. Mannen willen nog weleens een sterke lichaamsgeur hebben en zaad smaakt een beetje bitter. In de eerste weken van de romance kan het haar niets schelen en slikt ze ejaculaat alsof het honing is, maar later taant het enthousiasme.

‘Pijpen is voor verliefden,’ zei een vrouw. ‘Ik doe het alleen de eerste keer maar daarna wil ik gewoon rampetampen. Ik zou het wel leuker willen vinden, maar het is me niet gegeven. Trouwens, je wordt er dik van. Dat spul stikt van de calorieën.’ ‘Nee toch zeker!’ riep ik, want als ik dat geweten had. ‘Nou en of, pure bijvoeding is het. In landen waar de mensen gebukt gaan onder overbevolking en ondervoeding zouden ze vaker moeten pijpen. Er zitten eiwitten in en fructose en je wordt er niet zwanger van.’

Sinds ik dit verhaal heb gehoord, kijk ik op een heel nieuwe manier naar mannen. Wandelende overlevingspakketten zijn het.