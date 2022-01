‘België staat op nummer 1 in de FIFA-ranking en is nu ook het verst in de zelfdestructie’

Matchfixing, bendevorming, corruptie, witwassen, fictieve organisatie van wedstrijden, onbestaande kosten, valsheid in geschrifte, grootschalige fiscale fraude en bewust georganiseerde ‘flopaankopen’ (volgens het parket drukten clubs als Lokeren en Genk makelaar Dejan Veljkovic pakken geld in het handlangershandje: 400.000 euro als dank voor het opsporen van iemand die Walter Balufo heet en 350.000 vanwege zijn tussenkomst in de deal met ene Besart Abdurahimi). Het federaal parket heeft een 77 pagina’s tellend ontwerp van strafvordering over de misdrijven in het betaald voetbal gepubliceerd en het leest als een boek van Herman Brusselmans. Het is de bedoeling dat 57 verdachten voor de rechter verschijnen. Nog een puntje uit de tenlastelegging: de bij fraude onmisbare Veljkovic schijnt van Club Brugge anderhalf miljoen euro te hebben gekregen voor het scouten van een onbekende speler die volgens het parket niet bestaat. Maar van een voetballer die niet bestaat is het voor een rechter lastig te bewijzen dat hij niet bestaat. In een weekeinde beoordeelt een scout honderd spelers als hij het een beetje handig aanpakt. Tegen de rechter kan hij naar eer en geweten vertellen dat hij uit liefde voor Club Brugge op een gletsjer in Noorwegen bij kampioen Bodø/Glimt een hele zaterdag naar een middenvelder heeft gekeken (noem maar een naam van één van die jongens, Veljko) om daar tot de conclusie te komen dat het niks voor de Jupiler Pro League is. Ondertussen had de scout natuurlijk wel een lucratief opdrachtje voor een Europese topclub afgezegd, wat hem ten minste een percentage van een miljoen euro van een aan zekerheid grenzende transfer heeft gekost. ‘1 miljóén?’ vraagt de rechter. Hij heeft geen weet welke bedragen in deze wereld normaal zijn.

Beeld BELGAIMAGE

Makelaar Raiola verdient aan transfers 40 procent van de prijs. Grote deals maken Raiola soms 30 miljoen rijker; in de taal van het milieu: ‘Dertig gezonde roebels pakken.’ Raiola treft geen blaam. Grote schuldige is het geld. Mensen veranderen in boter wanneer ze, als tegenprestatie voor een kleine door de fiscus verboden ontduiking, in Montenegro 300.000 euro op de geheime rekening van een vennootschap met de naam Magnum Doo toegeworpen krijgen, de biljetten in een koffertje mogen ophalen om de afwerking van hun twee woningen onder één kap in aanbouw op een kavel te Vosselaar te bekostigen.

Hogerop in de hiërarchie van het schuldige geld, te onder andere Turijn, Newcastle, Barcelona en Manchester, werd vorige week bekend dat Bruno Fernandes van Manchester United mokt. Hij verdient slechts een salaris van 150.000 euro per week en vindt dat een belediging. Keeper De Gea staat voor 400.000 euro per week op de loonlijst, Bruno wil dat ook. In München verdienen ‘topspelers’ zoals Kimmich 20 miljoen per jaar, de rest van Bayern komt rond met 10. Bij Atlético Madrid heeft de wilde langs-de-lijn-renner en trainer Diego Simeone een contract van 43 miljoen per jaar. FC Barcelona zucht onder een schuld van 2 miljard euro en koopt de bankzitter Ferran Torres van Manchester City à raison van 55 miljoen. Het voetbalrijk is al jaren bezig zichzelf op te blazen. Te veel geld lokt corruptie uit, clubs verkopen en kopen hun handelswaar voor idiote bedragen plus een knots van een horloge voor de echtgenote van de te lijmen sportief directeur, valse vennootschappen van makelaars op Cyprus zijn vele malen belangrijker dan de samenstelling van een leuk elftal in Limburg. België staat op nummer 1 in de FIFA-ranking en is nu ook het verst in de zelfdestructie.