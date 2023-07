‘Ben ik echt een naar mens? Ik weet dat ik kan doordrammen, en mijn moeder noemt me de buldog’

‘Na ons laatste gesprek voelde ik me heel onveilig,’ bericht ze voor ze verdwijnt. Ik voel me heel pissig door dat woord ‘onveilig’, en door haar plotse verdwijnen. Naar mijn idee zaten we nog midden in een gesprek. Scherp, maar niet onvriendelijk. Toch slik ik mijn pissigheid netjes in om te voorkomen dat ik haar nog onveiliger zou doen voelen. Voor je het weet, verspilt iemand een duurbetaalde therapiesessie aan je. Ze is niet de eerste die een gesprek afbreekt met een gevoel. ‘Ik voel me niet veilig.’ Of: ‘Ik moet mijn grenzen bewaken.’ Steeds vaker word ik afgewezen in pseudotherapeutische taal.

Ben ik echt zo’n nare agressor? Wals ik over grenzen heen? Soms, vraag het maar aan mijn lief. Maar in deze situatie: oprecht niet. We waren het niet eens en ik had zin om te palaveren over het hoe en waarom van die onenigheid. De tegenpartij kennelijk niet. Ook goed. Maar waarom is ‘Ik heb nu geen zin om hierover te praten’ veranderd in ‘Ik voel me onveilig’?

Psychotherapeut Lori Gottlieb merkt een inflatie van psychologisch klinkende termen. Steeds meer mensen schermen met ‘grenzen’ en ‘gevoel van veiligheid’ wanneer ze zich ongemakkelijk voelen of ergens geen zin in hebben. ‘Het punt lijkt te zijn: ik ben de belangrijkste persoon in deze relatie en ik moet nu voor mezelf zorgen,’ zegt Gottlieb. Als zij het tijdens een therapiesessie over grenzen en een gevoel van veiligheid heeft, is dat altijd een complexe conversatie die juist moet gaan over hoe je je kunt leren handhaven in relatie tot anderen. Je terugtrekken wanneer de ander je niet onmiddellijk valideert, voelt misschien wel lekker in het moment, maar levert je op lange termijn niets op, aldus Gottlieb.

Mijn vermoeden dat dat wollige taalgebruik een nieuwerwets jasje is voor lafheid en egocentrisme, wordt bevestigd door een professional. Mooi. Toch doet het wat met me, zo’n repliek krijgen en vervolgens geghost worden. Het is geniepig: wie zichzelf als kwetsbaar voordoet, legt de schuld bij de ander. Heeft ze dus niet ergens een punt?

Ik kan wel erg doordrammen. Mijn moeder noemt me de buldog. Is er toch iets mis met me? Bén ik een naar mens? Begrijpelijke vertwijfeling. Michel Foucault zei al dat mensen medisch aandoend jargon gebruiken om zich een zweem van autoriteit aan te meten en zich zo boven de ander te plaatsen.

Liever wil ik de rollen omdraaien en mezelf boven die overgevoelige, egocentrische anderen plaatsen. Misschien kunnen ze het ook niet helpen en is dat taaltje een wanhopige stuiptrekking van mensen die moeten meedraaien in een systeem dat hen overvraagt. Mensen die altijd het gevoel hebben te moeten presteren en presentabel te moeten zijn, en daardoor even echt geen ruimte meer hebben om zich aan te passen aan de noden van een nukkige ander.

Maar zouden die overvraagde mensen het niet lekkerder vinden om gewoon eerlijk egocentrisch te zijn? Zeggen: ‘Ik heb nu even geen zin in je.’ Of: ‘Je bent een beetje aan het zeiken.’ Of, wie weet: ‘Ik ben je beu.’