‘Beneden alle peil en pertinent onjuist’: politiek reageert verontwaardigd op het interview van Conner Rousseau

Wat @conner_rousseau vandaag in @Humo zegt is niet alleen beneden alle peil, het is ook pertinent onjuist. Taalcursussen en inburgering zijn gratis (!) in Brussel. En dat lesgeven in het Arabisch? Naar die school van de Vlaamse gemeenschap mag hij me alvast eens meenemen. pic.twitter.com/Pmiq8j8llQ