‘Beste nieuwslezers, doe normaal, alstublieft’

Ben ik echt de enige die elke avond uit frustratie naar het scherm zit te schreeuwen wanneer onze nieuwslezers voor de zoveelste keer consequent onze mooie taal aan flarden scheuren? Verkeerde klemtonen en intonatie, ongepast uithalen en gespeelde empathie zijn eerder regel dan uitzondering.

Scanderen als Romeinse dichters en schudden met hoofd en schouders maken het alleen maar erger. Doe normaal en stop met ons Nederlands te verneuken, alstublieft.

Zoals Guido Gezelle al zei: ‘De Vlaamse taal is wonderzoet voor wie haar geen geweld aandoet.’ En ook nog dit: weg met het Aantwaarps als plezáánte taal in reclame op radio en tv.

Jean-Pierre Caluwé, Bassevelde.

