‘Beste Novak, je bent een atypische antivaxer die toch gewoon is gebleven’

Arnon Grunberg richt elke maand het woord tot een markante figuur uit het nieuws en geeft gratis advies.

Beste Novak Djokovic,

Luisterend naar Servische volksmuziek – een mens moet wat op een dinsdagavond in januari – word ik langzaam Novak Djokovic, zoals een acteur probeert samen te vallen met pakweg King Lear. De weg naar Novak voert langs het recente nieuws. Emilie van Outeren schrijft in NRC Handelsblad dat je geen typische antivaxer bent en dat je tot voort kort nooit had bevestigd dat je niet gevaccineerd was. Maar de Australische journalist Van Badham schrijft in The New York Times dat de Australiërs een hekel aan je hebben, omdat ze in jou juist wel een typische antivaxer zien. Uit een opiniepeiling in Australië bleek dat maar liefst 83 procent van de ondervraagden wilde dat je het land zou worden uitgezet. En Michael Steinberger schreef eveneens in The New York Times dat je al in april 2020, toen de pandemie nog maar net was begonnen, had aangegeven dat je tegen vaccinatie was.

Ik houd het erop dat je een atypische antivaxer bent die toch gewoon is gebleven.Je vader heeft je met Jezus Christus vergeleken. Prima, iedereen die iets voorstelt, is in het diepst van zijn gedachten tenminste parttime Jezus. Ik weet alleen niet of vaders dat wereldkundig moeten maken. In datzelfde artikel is bekendgemaakt dat je onder de invloed was van de Spaanse tennistrainer Pepe Imaz, die voldoet aan de meeste kwalificaties waaraan een kleine profeet dient te voldoen. Tennisprofeet Pepe geloofde dat je kon winnen als je maar van liefde en vrede hield. Dat geloof heeft je verlaten. Liefde en vrede is mooi voor bij de persconferentie, maar de ware overwinning vereist af en toe een oorvijg.

Jaap Bloembergen schreef overigens al in 2011 in NRC Handelsblad dat je in handen was gevallen van een andere wonderdokter, Igor Cetojevic uit Belgrado, die je had gewezen op het gevaar van gluten. Ik ken meer mensen die allergisch zijn voor gluten of de gluten hebben afgezworen, maar bij niemand heeft dat zulke resultaten opgeleverd als bij jou.

Dat Steinberger beweert dat je de ‘architect bent van je eigen problemen’, ligt in de lijn van de opmerkingen van je vader. Verlossing begint ermee dat je de architect bent van je eigen problemen, of dat door een kundige assistent laat doen.

Ik, die in jouw voetstappen wil treden, ben tijdelijk gestopt met het eten van gluten. Ook zal ik dokter Igor uit Belgrado opzoeken, het is altijd mijn wens geweest me te vergooien aan een wonderdokter uit de Balkan.

In restaurant Novak in Belgrado, het familierestaurant, is jouw heiligheid onomstreden. Wel zijn er mensen die van tennis houden en die het betreuren dat je weerzin tegen vaccinaties groter is dan je verlangen om nog wat toernooien te winnen. Voor de ongevaccineerde dreigt het reizen net zo moeilijk te worden als voor een Afghaan, en de professionele tennisser is vooral een reiziger.

De Engelse politicus en vreemdelingenhater Nigel Farage, die nooit een goed woord heeft overgehad voor Oost-Europeanen, heeft je familie in Belgrado opgezocht toen bleek dat je in Australië in de problemen zat. Zijn afkeer van Australië of de vaccins deed hem besluiten jou en je familie te omhelzen. Een portret van de mens als opportunist vrolijkt me altijd op, maar ik heb net als jij een zwak voor zondaars.

Je had het wel kunnen opnemen voor de asielzoekers. Je zat immers opgesloten in een hotel in Melbourne, waar enkele asielzoekers al maanden vastzitten, onder betrekkelijk erbarmelijke omstandigheden. Over de asielzoekers heb ik je niet gehoord. Over de dode zielen die nog op aarde rondzwerven, wordt bij voorkeur gezwegen, behalve door een paar actievoerders.

Australië heb je inmiddels noodgedwongen verlaten en zoals te verwachten viel, ben je in Belgrado als een held verwelkomd. Overigens was de doorslaggevende reden om je Australië uit te wijzen dat je als beroemde ongevaccineerde anderen zou kunnen aanzetten het vaccineren te gaan wantrouwen. Je bent, dat had vader Djokovic scherp gezien, een rolmodel.

Je kunt je alsnog laten vaccineren en dan verklaren dat je op zondag ook weer brood en pasta eet. Misschien wonderdokter Igor metaforisch onthoofden? Het wordt tijd.

Wonderdokter Arnon staat gereed. Nu weet je ook waarom ik me zo in je inleef. Ik ben je nieuwste, je beste wonderdokter. Al zegt de wonderdokter dat zelf. Laat mij de architect zijn van je toekomstige problemen. Ik reis naar Belgrado en zal in restaurant Novak auditie doen voor je vader en het voltallige personeel.

Mij is verteld dat Serviërs hun nederlagen groter vieren dan hun overwinningen. Deze wonderdokter heeft een Servische ziel. Zoek niet verder, Novak.

Goeds,

Arnon