‘Beste Rishi Sunak, u bent geen man van het volk, maar dat wilt u ook niet zijn’

Beste Rishi Sunak,

Gefeliciteerd. Het lijkt mij een ondankbare taak nu premier van het Verenigd Koninkrijk te worden, maar waar is dat nog wel een dankbare taak? Is het eigenlijk ooit een dankbare taak geweest? Zelf zou ik momenteel liever de president van Frankrijk zijn dan de premier van het Verenigd Koninkrijk, maar ja, uw ouders zijn nu eenmaal van India naar Engeland geëmigreerd en niet naar Frankrijk. Daar hadden ze ook weinig te zoeken. India is nooit een kolonie van Frankrijk geweest.

Het Britse pond steeg, de rente op Britse staatsobligaties zakte, de markten hebben goed op uw uitverkiezing gereageerd, zoals dat heet. Nu de rest van het volk nog. Dat volk heeft u immers niet gekozen, dat heeft de fractie van de Conservatieve Partij gedaan, en ik kan me niet van de indruk ontdoen dat die dat met lichte tegenzin deed. Het alternatief was een soort collectieve zelfmoord, want in de opiniepeilingen staat uw partij een procentpunt of dertig achter op Labour. Iets beters dan de dood vind je overal, en in dit geval was u het alternatief.

Boris Johnson besloot toch geen comeback te maken, misschien hadden zijn astrologen aangeraden daar pas eind juni 2023 mee te beginnen. Penny Mordaunt, uw laatste tegenkandidaat, kon geen honderd handtekeningen verzamelen en zo zat er voor de Conservatieve Partij weinig anders op dan voor u te stemmen. Niet iedereen deed dat met enthousiasme, vooral omdat u wordt gezien als de sluipmoordenaar van Boris Johnson. Het is moeilijk te zeggen waar zijn opkomst eindigt en zijn val begint – in zijn geval zijn die nauwelijks van elkaar te onderscheiden – maar we kunnen zeggen dat zijn val bespoedigd werd toen u vorige zomer terugtrad als zijn minister van Financiën.

Het geschatte vermogen van u en uw vrouw bedraagt volgens NRC 830 miljoen euro. Wederom gefeliciteerd. Uw vrouw is de dochter van één van de rijkste mannen van India, The New York Times schat het vermogen van uw schoonvader op 4,5 miljard dollar. Volgens die krant bent u ook op suède loafers van Prada à 500 dollar gespot. Ook schijnt u een intelligente koffiekop à 200 dollar te bezitten, één die de koffie op de juiste temperatuur houdt. Een soort thermoskan, maar dan zonder dop. Ik vind niet dat de mensen daar moeilijk over moeten doen. U bent geen man van het volk, maar dat wilt u ook niet zijn.

Wat u wel wilt, is onduidelijk. Plannen om asielzoekers naar Rwanda te sturen schijnt u nog steeds toe te juichen. Waarom is mij onduidelijk. Je zou denken dat je na de recente geschiedenis een beetje voorzichtig met Rwanda moet omspringen. Dat u niet voornemens bent voorzichtig met asielzoekers om te springen, mag duidelijk zijn. Voorts schijnt u niet van plan te zijn de belastingen te verlagen, want het begrotingstekort zit u dwars. Iets wat over uw voorganger niet gezegd kan worden. En ook wilt u het moeizaam gesloten akkoord tussen Groot-Brittannië en de EU over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland eenzijdig opzeggen. Dat kan nog wat worden. Brexit all over again. Ik gun u uw pleziertjes.

Groot-Brittannië heeft al een Jood als premier gehad, drie vrouwen – van wie er twee geen succes waren – en nu u, een hindoe. Velen noemen dat diversiteit, maar er zijn mensen die zeggen dat boven de 100 miljoen euro alle diversiteit ophoudt. Ik ben mild, ik zeg: tot 500 miljoen euro kun je claimen tot een minderheid te behoren, daarboven wordt het ingewikkeld.

In elk geval hoefde u, anders dan Giorgia Meloni in Italië, het fascisme niet af te zweren. Overigens benadrukken alle kranten dat u rijker bent dan de koning, wat me voor de koning heel vervelend lijkt. Ik heb me eens laten vertellen dat een voetbaltrainer niet veel minder moet verdienen dan zijn sterspelers, omdat die anders geen enkel respect voor hem hebben. Het is natuurlijk niet zo dat de koning de trainer is en u de sterspeler, maar u begrijpt wat ik wil zeggen.

Uw kabinet bestaat voornamelijk uit oudgedienden, zoals Suella Braverman, die weer minister van Binnenlandse Zaken wordt, nadat ze niet al te lang geleden wegens een schandaal is moeten aftreden. Misschien moeten we zeggen dat in de Britse politiek alle schandalen na een week zijn vergeten.

In The Guardian zei een parlementariër van de Conservatieve Partij dat Boris de ziel van de partij is, u bent alleen het hoofd. Een verstandshuwelijk dus. Nou ja, als de ziel van dat huwelijk bij Boris woont, zal het niet lang standhouden. Misschien iets langer dan Liz Truss, maar het is ook moeilijk dat record te evenaren.

De Indiase gemeenschap in Engeland en Wales, ongeveer anderhalf miljoen mensen, heeft verheugd gereageerd op uw uitverkiezing. Uw rijkdommen zitten hier en daar wel wat mensen dwars, maar u bent toch één van hen. Een bedelmonnik bent u nog lang niet, post-Brexit is echter alles mogelijk.

Vriendelijke groet,

Arnon Grunberg