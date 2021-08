‘Beste Sammy Mahdi, er huist een harteloze hypocriete meeloper in u’

Beste Sammy Mahdi,

Er huist geen pedofiel in u.

En ook geen kannibaal, geen wurgmoordenaar, geen serieverkrachter, en zelfs geen voyeur.

U hebt nog nooit een perverse gedachte gekoesterd, nog nooit een erotische droom gehad, nog nooit zin gehad in plasseks, nog nooit gemasturbeerd, en nog nooit een transseksuele coniferenscheerder begeerd.

U hebt alleszins nog nooit gefantaseerd over seks met meer dan twee personen tegelijk: met zwepen en wasknijpers en fretten en bipolaire garnalenpellers en minderjarige fagottisten en robuuste walvisvaarders en mystieke chrysantenkwekers en morrende dwergen.

U hebt geen demonen en neurosen, geen fobieën, geen tics, geen rare trekjes, geen schaduwkant.

U bent christelijk en rein.

Betrouwbaar, sereen, ascetisch, hygiënisch, gedisciplineerd en compleet voorspelbaar.

U bent een baken van kneuterige huiselijke waarden en pure solide onwrikbare degelijkheid.

Oef!

U kan op beide oren slapen en met een gerust geweten demonische pacts sluiten met Turkije en weerloze Afghaanse vluchtelingen zonder scrupules overleveren aan de Taliban.

U kan zonder gemoedsbezwaren uw harteloos asielbeleid voortzetten, u bent en blijft een goed mens want u bent tenminste geen pedofiel!

Dat u naar aanleiding van mijn uitspraken over pedofilie meeheult en huilt met de wolven in het bos is niet alleen doorzichtig en populistisch, maar ook ronduit gevaarlijk: u hebt een ziedende schuimbekkende haatdragende meute die mij rauw lust nog meer opgejut, zonder één enkele gedachte aan mijn fysieke en mentale welzijn.

U zal toch ook gezien hebben dat er nauwelijks verholen oproepen tot geweld en intimidatie zijn gepasseerd op de sociale media?

Maar u hebt ervoor gekozen om olie op het vuur te gooien, in de hoop enkele kiezers van rechts af te snoepen.

Wat een heldenmoed om het op te nemen tegen een kleine obscure verguisde uitgespuwde gehekelde West-Vlaamse dichteres die een moeilijke denkoefening over pedofilie probeerde te presenteren aan de Humolezer.

Ik blijf bij mijn uitspraken: de overgrote meerderheid van de pedofielen bezondigt zich nooit aan pedoseksuele daden. De overgrote meerderheid van de pedofielen heeft de brute pech opgescheept te zitten met onaanvaardbare lustgevoelens ten opzichte van kinderen. De overgrote meerderheid van de pedofielen lijdt een droefgeestig zielig gefrustreerd eenzaam schaamtevol bestaan.

En daarom heb ik gepleit voor mildheid en mededogen tegenover die grote groep pedofielen die het nooit in zijn hoofd zou halen om zich te vergrijpen aan een vijfjarig Roemeens bloemenverkoopstertje of aan het zevenjarige zoontje van een zadelmaker of aan een brutale uitdagende dertienjarige Reviaanse circusjongen. Maar die er wel over mag fantaseren, de gedachten zijn vrij!

Dat er een pedofiel in elk van ons huist was misschien wat kort door de bocht, maar ik ben er wel van overtuigd dat elke mens boordevol donkere macabere onwelvoeglijke fantasieën zit. Sinistere, moordzuchtige, pedofiele en/of kannibalistische fantasieën.

Als kunstenaar heb ik het geluk dat ik aan de slag kan gaan met die duistere lugubere denkbeelden, ik kan mijn perversies gieten in mijn verhalen en gedichten.

Dat heet fictie.

Maar ik weet ook wel dat er (opnieuw) een fascistische wind waait in de westerse wereld, en dat de kudde gek gemaakt door boosaardige conservatieve homofobe populistische volksmenners vindt dat zelfs fictieve werken die het wagen om de donkerte en de ambiguïteit die in onze geest zetelt te exploreren, dat zelfs die fictieve werken verboden of verbrand zouden moeten worden.

‘Death in Venice’, ‘Laughter in the Dark’, ‘Murder Ballads’, ‘Bezorgde Ouders’, Cannibal Corpse, Judas Priest, Salman Rushdie, Hanlo, Bataille, Gide, Genet, ‘La Grande Bouffe’, ‘Pierrot le Fou’, alle films van Romy Schneider waarin ze niet Sissi speelt, ... Weg ermee! Diabolische verfoeilijke verwerpelijke werken die bol staan van ontoegeeflijke zelfgenoegzame gretige uitbundige bruisende briesende spetterende wellust en zondigheid.

Dat ik naar aanleiding van mijn uitspraken over pedofilie heel wat bagger over me heen zou krijgen had ik... niet verwacht!

Toen ik destijds mijn stukken over Bart De Pauw en Marilyn Manson schreef wilde ik wel degelijk de puriteinse fatsoensrakkers schofferen, en de boel wat opschudden. Ik verveelde mij, u verveelde zich ook.

Mijn stukken over pedofilie hadden niets met verveling of aandachttrekkerij te maken. Als ik zoveel hield van aandacht dan had ik meteen na ‘De Slimste Mens’ ja gezegd op de televisie-aanbiedingen die ik kreeg: ‘Het Rad’, twee keer ‘Gert Late Night’, ‘Dancing with the Stars’. Maar ik heb vrij vlug gevoeld dat roem niets voor mij is: ik ben een broze bedeesde teruggetrokken dichter die elke dag in zalig zelfgekozen isolement haar (uiterst ziekelijke blasfemische goddeloze) gedichten en gedachten neerschrijft.

Bovendien is de aandacht die ik nu krijg van het ranzige agressieve soort waar ik totaal niet tegen opgewassen ben: 'Keer terug naar het gekkenhuis, smerige trut, degoutant wijf, lelijke tronie, vijzen los, Korsakov...’ Die teneur, echt niet heilzaam voor mijn geloof in de mensheid. Maar dat geloof stond al op een laag pitje.

Beste Sammy Mahdi,

U kan van veel beschuldigd worden, maar alleszins niet van pedofilie. En helaas ook niet van enige barmhartigheid, christelijkheid, of genade.

Er huist een harteloze hypocriete meeloper in u.

Amen.

Groeten, Delphine