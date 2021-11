‘Beste Sebastian Kurz. U zult niet te beroerd zijn uw eerste kind in te zetten voor een wanhopig charmeoffensief’

Beste Sebastian Kurz,

In december 2017 keek iedereen naar Oostenrijk. U stond op het punt de jongste ‘leider’ van de wereld te worden, want uw partij, de christendemocratische ÖVP, zou met de extreemrechtse FPÖ een coalitie vormen. Een nieuwe wind zou door Oostenrijk gaan waaien, terwijl dat land toch behoorlijk vastzit in het moeras van het verleden. Telkens weer bleken politici van de FPÖ banden te hebben met extreemrechtse groeperingen, dat wil zeggen nog extreemrechtser dan de FPÖ zelf. Op bijeenkomsten van studentenverenigingen hadden politici van de FPÖ met groot enthousiasme naziliederen gezongen, maar u en uw coalitiepartner beweerden telkens weer dat het om incidenten ging die niets over de partij zeiden. De partij zelf was onschuldig. Als er echter meer dan zeventig incidenten blijken te zijn, en om zoveel incidenten ging het volgens een onderzoek van de Oostenrijkse krant Der Standard, dan moet je op een gegeven moment concluderen dat er geen sprake is van Einzelfälle.

Er zit wat verrotting in de partij, er zit wat verrotting in het land. En ik voeg er meteen aan toe dat ik liefde voel voor Oostenrijk, altijd al gevoeld. Sterker nog, ik heb Nederland weleens het Oostenrijk aan de Noordzee genoemd. België is het betere Oostenrijk, als je moet kiezen tussen Dutroux en Jörg Haider, is de keuze niet moeilijk.

Binnenkort krijgt u uw eerste kind en u zult niet te beroerd zijn dat kind in te zetten voor een wanhopig charmeoffensief. Al is uw immuniteit dan opgeheven.

Als de val eenmaal heeft ingezet, is men graag bereid de opkomst en het enthousiasme te vergeten waarmee die gepaard gingen. Ja, u had een nieuwe stijl beloofd in de politiek, een omwenteling, maar die bestond, zo vertelt een podcast van Der Spiegel getiteld ‘Inside Austria’, vooral uit de behoefte om de boodschap te controleren. Communicatie is alles, message control.De boodschap is oppervlakte, de boodschap is niet de huid maar de make-up. Wat achter de make-up schuilgaat, blijkt een vloedgolf van kleine en grotere schandalen te zijn. Nieuwe stijl betekent: we geloven alleen nog in corruptie. Als er kinderen van het niets zijn, nihilisten worden ze weleens genoemd, dan moeten er toch ook kinderen van de corruptie bestaan. U bent één van die kinderen, maar u bent natuurlijk geen uitzondering. Een gehele politieke klasse in Oostenrijk was en is een kind van de corruptie. Alleen u meende, en daarin schuilt allicht enige genialiteit, dat je moet doen wat de anderen doen, alleen net iets meer en net iets erger.

Nieuw is corruptie natuurlijk niet, maar ook het al te bekende moet verkocht worden. Met de slogan ‘Leve de corruptie’ win je nog geen verkiezingen. Hoewel ik niet uitsluit dat er binnenkort een partij populair zal worden met het idee corruptie te legaliseren en aan te prijzen: iedereen een beetje corrupt, iedereen een beetje te koop of te huur. Corruptie is welvaart.

In een interview met De Standaard zei de Oostenrijkse politicologe Natascha Strobl recentelijk over u: ‘Kurz is niet uit de hemel gevallen, hij heeft gebruikgemaakt van de afkeer van de traditionele politiek en van het ‘gewoon voortdoen zoals altijd’.’

Uit de hemel bent u zeker niet komen vallen. U was de hoop van het conservatieve deel van Europa, niet in de laatste plaats de conservatieve vleugel van Merkels CDU-CSU. Dat u net als Trump niet geïnteresseerd was in beleid, maar slechts in beeldvorming, bleek bijvoorbeeld uit het feit dat u het plan had opgevat moskeeën in Oostenrijk te sluiten. Onderzoek wees uit dat geen enkele moskee gesloten is. Het idee was genoeg.

Na enkele kleinere corruptieschandalen kwam in 2019 de Ibiza-affaire, toen bleek dat uw vicepremier Strache op Ibiza bereid was delen van Oostenrijk te verkopen aan een zogenaamde Russische oligarch. De opbrengst zou ten goede komen aan de FPÖ en enkele hogere partijfunctionarissen. U sprak toen de woorden: ‘Genoeg is genoeg.’ Volgens deskundigen van Der Spiegel had u niets principieels tegen corruptie, maar achtte u het verstandig, gezien de opiniepeilingen, nieuwe verkiezingen te laten uitschrijven. U kon groter worden.

Een paar weken geleden bleek, ik vat het weer ruw samen, dat u met behulp van belastinggeld vervalste opiniepeilingen in bevriende Oostenrijkse kranten liet publiceren. Message control mag wat kosten. Liefst het geld van anderen. Uw voormalige coalitiegenoot, de FPÖ, adviseert intussen burgers een medicijn tegen wormen voor paarden in te nemen in de strijd tegen covid. De corruptie is de worm waar geen medicijn tegen is opgewassen. En Oostenrijk is ons voorland. Corruptie is namelijk geen middel, maar een doel. Zij is de manifestatie van de mens die zijn eigen afgod is geworden.

Hartelijke groet,

Arnon Grunberg