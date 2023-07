‘Beter geen fiscale hervorming dan een slechte hervorming’

Voorlopig heeft de regering nog geen fiscale hervorming voor elkaar gekregen, en de grootste struikelblokken zijn Georges-Louis ­Bouchez en zijn MR. Maar de regering heeft nog een jaar te gaan en er is nog voldoende tijd. De MR kan het zich trouwens niet veroorloven om zonder fiscale hervorming naar de verkiezingen te trekken, en al zeker niet als de doodgravers ervan. Dat zou hen in Wallonië niet in dank afgenomen worden.

Laten we wel wezen, de Vivaldi-regering heeft al de hele tijd de wind van voren gekregen, en bij elke aangekondigde hervorming beweerden de oppositie, politicologen en de media dat ze nooit zou slagen en zelfs zou vallen, maar telkens weer kon ze doorgaan.

En als die fiscale hervorming toch niet wordt gerealiseerd, is dat misschien toch beter dan een slechte hervorming. De taxshift van de Zweedse coalitie was maar voor de helft gefinancierd, sloeg een enorm gat in de begroting en deed de staatsschuld door het dak schieten. En dat in economisch zeer gunstige tijden. De Vivaldi-regering kreeg daarentegen af te rekenen kreeg met de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de torenhoge inflatie.

Guy Bervoets, Koersel.

