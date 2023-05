Bewijslast voor aanvechten B- of C-attest binnenkort niet langer bij leerkrachten, maar bij ouders. Terecht?

De klassenraad moet niet langer bewijzen dat een beslissing over een B-attest of een C-attest terecht is, leerlingen of ouders moeten binnenkort bewijzen dat de beslissing onterecht is. Dat is het gevolg van een decreetswijziging die Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts aankondigt. Wat denkt u van de aanpassing? Logisch dat leerkrachten zich niet moeten verantwoorden, of onvergeeflijk dat de bewijslast vanaf nu bij de leerlingen en ouders ligt? Deel uw mening in onderstaand formulier!